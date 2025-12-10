Desfile de Navidad ‘City of Stars’ contará con fuerte seguridad y más de 90 delegaciones

Las autoridades anunciaron en conferencia de prensa que más de 5,000 personas formarán parte del despliegue de seguridad durante el desfile de Navidad “City of Stars”, que se realizará este domingo 14 de diciembre en calle 50, a partir de las 2:00 p.m.

De acuerdo con los organizadores, para garantizar la seguridad y atención al público se habilitará un centro de operaciones y monitoreo, además de dos vehículos grúas, tres puntos de encuentro, cinco puestos de atención médica, siete vehículos de intervención rápida, ocho ambulancias y la participación de 15 instituciones gubernamentales y aliados, junto con las 5,000 agentes de seguridad y emergencia asignadas.