Desfile de Navidad ‘City of Stars’ contará con fuerte seguridad y más de 90 delegaciones

Las autoridades anunciaron en conferencia de prensa que más de 5,000 personas formarán parte del despliegue de seguridad durante el <b><a href="/tag/-/meta/desfile-de-navidad">desfile de Navidad</a></b> <i>'City of Stars'</i>, que se realizará este domingo 14 de diciembre en calle 50, a partir de las 2:00 p.m.De acuerdo con los organizadores, para garantizar la seguridad y atención al público se habilitará un centro de operaciones y monitoreo, además de dos vehículos grúas, tres puntos de encuentro, cinco puestos de atención médica, siete vehículos de intervención rápida, ocho ambulancias y la participación de 15 instituciones gubernamentales y aliados, junto con las 5,000 agentes de seguridad y emergencia asignadas.