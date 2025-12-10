  1. Inicio
Desfile de Navidad ‘City of Stars’ contará con fuerte seguridad y más de 90 delegaciones

En el ámbito de producción, se confirmó la participación de tres bandas internacionales provenientes de Costa Rica.
En el ámbito de producción, se confirmó la participación de tres bandas internacionales provenientes de Costa Rica.
Emiliana Tuñón
  • 10/12/2025 12:24
Autoridades y organizadores alistan un despliegue masivo de seguridad y producción para el desfile navideño ‘City of Stars’.

Las autoridades anunciaron en conferencia de prensa que más de 5,000 personas formarán parte del despliegue de seguridad durante el desfile de Navidad “City of Stars”, que se realizará este domingo 14 de diciembre en calle 50, a partir de las 2:00 p.m.

De acuerdo con los organizadores, para garantizar la seguridad y atención al público se habilitará un centro de operaciones y monitoreo, además de dos vehículos grúas, tres puntos de encuentro, cinco puestos de atención médica, siete vehículos de intervención rápida, ocho ambulancias y la participación de 15 instituciones gubernamentales y aliados, junto con las 5,000 agentes de seguridad y emergencia asignadas.

Detalles de la producción del Desfile de Navidad

En el ámbito de producción, se confirmó la participación de tres bandas internacionales provenientes de Costa Rica, que llegarán al país durante el fin de semana.

Asimismo, se sumarán asociaciones culturales panameñas, 30 carrozas, con más en preparación por parte de instituciones, y 44 bandas musicales locales, lo que eleva a 92 el total de delegaciones participantes.

Además, alrededor de 1,500 voluntarios estarán activos apoyando diversas tareas a lo largo del recorrido del desfile.

