Alcaldía de Panamá anuncia convocatoria a empresas para el Festival Internacional Navideño 2025 ‘City of the Stars’

Las empresas interesadas pueden registrarse a través del sitio web oficial , donde deberán completar un formulario con el nombre de la empresa , cargo del representante , correo electrónico y número de WhatsApp . En la misma plataforma también podrán realizar consultas o coordinar su participación.

Empresas podrán desfilar por Calle 50 con carruajes temáticos

El Festival Internacional Navideño 2025, City of the Stars ofrecerá múltiples oportunidades para que las empresas formen parte de esta gran celebración. Las compañías interesadas podrán participar en el desfile del domingo 14 de diciembre, que recorrerá la ruta de Calle 50, presentando un carruaje de 24 x 12 pies decorado con motivos navideños.

Asimismo, las empresas podrán integrarse a alguna de las más de 50 activaciones, decoraciones, concursos e iluminaciones que se realizarán en distintos parques y espacios del distrito capital, contribuyendo a llenar de color, arte y alegría la ciudad durante las fiestas.

La Alcaldía de Panamá también invita a patrocinadores y colaboradores a sumarse mediante el aporte de bebidas, alimentos u otros recursos logísticos, con el fin de fortalecer la organización de esta festividad que busca consolidar a Panamá como una capital vibrante, inclusiva y llena de espíritu navideño.