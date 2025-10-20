Alcaldía de Panamá anuncia convocatoria a empresas para el Festival Internacional Navideño 2025 ‘City of the Stars’

El <b>Festival Internacional Navideño 2025, City of the Stars</b> ofrecerá múltiples oportunidades para que las empresas formen parte de esta gran celebración. Las compañías interesadas podrán <b>participar en el desfile del domingo 14 de diciembre</b>, que recorrerá la <b>ruta de Calle 50</b>, presentando un <b>carruaje de 24 x 12 pies</b> decorado con motivos navideños.Asimismo, las empresas podrán integrarse a alguna de las más de <b>50 activaciones, decoraciones, concursos e iluminaciones</b> que se realizarán en distintos parques y espacios del distrito capital, contribuyendo a llenar de color, arte y alegría la ciudad durante las fiestas.La <b>Alcaldía de Panamá</b> también invita a <b>patrocinadores y colaboradores</b> a sumarse mediante el <b>aporte de bebidas, alimentos u otros recursos logísticos</b>, con el fin de fortalecer la organización de esta festividad que busca consolidar a Panamá como una <b>capital vibrante, inclusiva y llena de espíritu navideño</b>.