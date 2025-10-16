Desfile de Navidad en Panamá: ya tiene fecha y nombre ‘City of Stars’

Se acerca la Navidad y la Alcaldía de Panamá ha revelado los detalles de su Festival Internacional Navideño 2025, el cual ha sido titulado “City of Stars”, destacando un ambicioso programa de eventos y un componente de responsabilidad social reforzado.

El evento central de toda la celebración será el gran desfile navideño, programado para el domingo 14 de diciembre en Calle 50. Además de las bandas musicales locales, también habrá invitadas de Costa Rica y El Salvador.

Durante la conferencia de prensa, se anunció que la celebración comenzará con el encendido del árbol de Navidad, que será el 30 de noviembre en la Cinta Costera.

Posteriormente al encendido principal, las luces navideñas se encenderán en las zonas de Panamá Norte y Panamá Este. Serán, en total, seis parques temáticos los que estarán iluminados durante todo el año.

El Festival Navideño “City of Stars” será en todo el distrito de Panamá

Esta será una celebración que involucra los 26 corregimientos, y todo el distrito estará involucrado con la Navidad, reveló el alcalde Mayer Mizrachi, quien adelantó que toda la inversión contará con el respaldo de la empresa privada.

Como parte de la programación, la Alcaldía de Panamá organizará activaciones festivas en parques de los 26 corregimientos de la ciudad a lo largo de cinco fechas, ofreciendo una plataforma para que el talento nacional, incluidos niños y jóvenes, muestre sus habilidades artísticas.

Adicionalmente, este año se implementará el concurso ‘Calles que Brillan’ para incentivar el embellecimiento y encendido de calles y veredas por parte de los residentes.

Mizrachi resaltó el impacto social de la iniciativa, con una expectativa de contribución de la empresa privada de cien mil dólares destinados a comunidades necesitadas. Agregó que, como requisito, “cada empresa que participa en el desfile de Navidad hará un aporte social de al menos cinco mil dólares a cualquier obra benéfica que escojan y ejecuten”.