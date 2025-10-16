Desfile de Navidad en Panamá: ya tiene fecha y nombre ‘City of Stars’

Se acerca la Navidad y la <b><a href="/tag/-/meta/alcaldia-de-panama">Alcaldía de Panamá</a></b> ha revelado los detalles de su <b>Festival Internacional Navideño 2025</b>, el cual ha sido titulado <b>'City of Stars'</b>, destacando un ambicioso programa de eventos y un componente de responsabilidad social reforzado.El evento central de toda la celebración será el <b>gran desfile navideño, programado para el domingo 14 de diciembre en Calle 50.</b> Además de las bandas musicales locales, <b>también</b> habrá invitadas de Costa Rica y El Salvador.Durante la conferencia de prensa, se anunció que la celebración comenzará con el <b>encendido del árbol de Navidad, que será el 30 de noviembre en la Cinta Costera.</b>Posteriormente al encendido principal, <b>las luces navideñas se encenderán en las zonas de Panamá Norte y Panamá Este. </b>Serán, en total, <b>seis</b> parques temáticos los que estarán iluminados durante todo el año.<b>El Festival Navideño 'City of Stars' será en todo el distrito de Panamá</b><b>Esta será una celebración que involucra los 26 corregimientos</b>, <b>y todo</b> el distrito estará involucrado con la Navidad, reveló el <b>a<a href="/tag/-/meta/mayer-mizrachi">lcalde Mayer Mizrachi</a></b>, quien adelantó que toda la inversión contará con el respaldo de la empresa privada.Como parte de la programación, <b>la Alcaldía de Panamá organizará activaciones festivas en parques de los 26 corregimientos de la ciudad a lo largo de cinco fechas</b>, ofreciendo una plataforma para que el talento nacional, incluidos niños y jóvenes, muestre sus habilidades artísticas.Adicionalmente, este año se implementará el concurso <b>‘Calles que Brillan’</b> para incentivar el embellecimiento y encendido de calles y veredas por parte de los residentes.Mizrachi resaltó el impacto social de la iniciativa, con una expectativa de contribución de la empresa privada de cien mil dólares destinados a comunidades necesitadas. Agregó que, como requisito, <i><b>'cada empresa que participa en el desfile de Navidad hará un aporte social de al menos cinco mil dólares a cualquier obra benéfica que escojan y ejecuten'.</b></i>