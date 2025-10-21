Padrino López ofrece apoyo militar y moral a Colombia tras acusaciones de Trump contra Petro

Ante las supuestas “amenazas” que ha recibido Colombia de la administración del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, el general Vladimir Padrino López, aseguró este martes 21 de octubre que cuenta con el apoyo de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana.

Trump acusó este domingo 19 de octubre a su homólogo colombiano Gustavo Petro, a través de su cuenta en la red social Truth Social, de ser un líder del narcotráfico.

“Colombia debe saber que cuenta con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, el pueblo de Colombia debe saber que cuenta de este lado con el apoyo moral”, indicó Padrino López durante una transmisión de Venezolana de Televisión.

Padrino López también aseguró que Colombia cuenta con el despliegue en el territorio venezolano de tropas para enfrentar las amenazas que se ciernen sobre la frontera.

Añadió que al Estados Unidos señalar a Petro como “narcotraficante” ofende no solo a los ciudadanos colombianos, sino también a los miembros de las fuerzas militares de Colombia.

“El que no diga sí, se arrodille y diga sí, baje la cabeza ante el imperialismo norteamericano, ya corre el riesgo de ser señalado como narcotraficante, esa es la estrategia”, enfatizó Padrino López por quien Estados Unidos ofrece una recompensa de 15 millones de dólares para lograr su captura para presentarlo ante los tribunales de Nueva York.