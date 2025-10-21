Comisión de Presupuesto da luz verde al proyecto de Presupuesto 2026

Por 12 votos a favor y una abstención fue aprobado este 21 de octubre en la Comisión de Presupuesto de la Asamblea Nacional el proyecto de ley No. 293, por el cual se dicta el Presupuesto General del Estado para la vigencia fiscal de 2026.

Los diputados analizaron del 20 al 21 de octubre la norma que establece el nuevo presupuesto general del Estado.

Este proyecto luego de las vistas presupuestarias fue devuelto al Ejecutivo para que analizará algunas recomendaciones que le hicieron los diputados.

Durante estos dos días de sesiones los diputados analizaron sobre todo los artículos referentes al pago de los seguros de vidas, asesorías y las entidades que están autorizadas para pagar bonos.

El proyecto de ley No. 293 deberá ser aprobado antes del cierre del período de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional este 31 de octubre.

Por su lado, el ministro de Economía y Finanzas, Felipe Chapman, ha reiterado que no habrá incremento en el monto total de los $34.901 millones propuestos.

Chapman aclaró que estaba dispuesto a considerar reajustes internos siempre que se mantenga el equilibrio fiscal.

Este 20 de octubre el Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) presentó a la Comisión de Presupuesto los ajustes realizados al proyecto de ley.

La norma fue devuelta luego de las recomendaciones realizadas por los diputados de la comisión este 8 de octubre.