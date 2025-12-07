Copa Airlines abre vacantes exclusivas para estibadores: conoce los requisitos

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) anunció una convocatoria dirigida a egresados y estudiantes de la institución interesados en formar parte del equipo de Copa Airlines.

Según informó la entidad, los aspirantes deberán presentarse en la sede del Inadeh ubicada en Los Andes Mall, este martes 9 de diciembre, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., para aplicar al proceso de reclutamiento.

Las vacantes disponibles corresponden al cargo de estibadores.