Copa Airlines abre vacantes exclusivas para estibadores: conoce los requisitos

El <b><a href="/tag/-/meta/inadeh-instituto-nacional-de-formacion-profesional">Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh)</a></b> anunció una <b>convocatoria dirigida a egresados y estudiantes</b> de la institución interesados en formar parte del equipo de <b><a href="/tag/-/meta/copa-airlines">Copa Airlines</a></b>.Según informó la entidad, los aspirantes deberán presentarse en la sede del Inadeh ubicada en <b>Los Andes Mall</b>, este <b>martes 9 de diciembre</b>, en horario de <b>8:00 a.m. a 12:00 p.m.</b>, para aplicar al proceso de reclutamiento.Las vacantes disponibles corresponden al cargo de <b>estibadores</b>.