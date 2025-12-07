  1. Inicio
PANAMÁ

Copa Airlines abre vacantes exclusivas para estibadores: conoce los requisitos

Copa Airlines busca personal entre egresados del Inadeh
Por
Emiliana Tuñón
  • 07/12/2025 13:21
Los aspirantes deberán presentarse en Los Andes Mall, este martes 9 de diciembre, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m.

El Instituto Nacional de Formación Profesional y Capacitación para el Desarrollo Humano (Inadeh) anunció una convocatoria dirigida a egresados y estudiantes de la institución interesados en formar parte del equipo de Copa Airlines.

Según informó la entidad, los aspirantes deberán presentarse en la sede del Inadeh ubicada en Los Andes Mall, este martes 9 de diciembre, en horario de 8:00 a.m. a 12:00 p.m., para aplicar al proceso de reclutamiento.

Las vacantes disponibles corresponden al cargo de estibadores.

Requisitos para aplicar a la vacante

El Inadeh recalcó que esta convocatoria es exclusivamente para egresados de la institución e informó que los requisitos para aplicar son:

Ser mayor de edad

Estudios secundarios completos

Licencia de conducir vigente

Disponibilidad para trabajar en turnos rotativos y días feriados

