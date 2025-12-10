Panamá y Europa firman acuerdo aduanero para combatir el narcotráfico

<b>Las autoridades aduaneras de Panamá, Bélgica, Francia y los Países Bajos</b> firmaron este miércoles 10 de diciembre una declaración conjunta para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, con énfasis en el intercambio de inteligencia, la coordinación operativa y la seguridad portuaria.El acuerdo fue suscrito en ciudad de Panamá por la directora de Aduanas, Soraya Valdivieso, junto a los directores generales de Aduanas de Bélgica, Kristian Vanderwaeren; de los Países Bajos, Nanette van Schelven; y Benoit Godart, director de Asuntos Internacionales de Aduanas de Francia. El acto también contó con la presencia del viceministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Orillac; el canciller encargado, Carlos Hoyos; el procurador general, Luis Gómez; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert; además de los embajadores de los tres países europeos.<b>La iniciativa busca reforzar los mecanismos de análisis de riesgos, mejorar la detección de nuevas modalidades de contrabando y avanzar en programas de capacitación conjunta</b>. Las cuatro administraciones destacaron la urgencia de una respuesta unificada para enfrentar redes criminales con operaciones transnacionales.<b>Según los firmantes, el fortalecimiento de la cooperación aduanera es clave para la protección de fronteras, la estabilidad democrática y la seguridad ciudadana</b>.La declaración subraya además la importancia de mantener un diálogo permanente entre las instituciones para anticipar desafíos, promover la transparencia y consolidar una relación de confianza entre los países involucrados.