Panamá y Europa firman acuerdo aduanero para combatir el narcotráfico

Las autoridades aduaneras de Panamá, Bélgica, Francia y los Países Bajos firmaron este miércoles 10 de diciembre una declaración conjunta para fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra el narcotráfico, con énfasis en el intercambio de inteligencia, la coordinación operativa y la seguridad portuaria.

El acuerdo fue suscrito en ciudad de Panamá por la directora de Aduanas, Soraya Valdivieso, junto a los directores generales de Aduanas de Bélgica, Kristian Vanderwaeren; de los Países Bajos, Nanette van Schelven; y Benoit Godart, director de Asuntos Internacionales de Aduanas de Francia.

El acto también contó con la presencia del viceministro de Relaciones Exteriores, Juan Carlos Orillac; el canciller encargado, Carlos Hoyos; el procurador general, Luis Gómez; el administrador de la Autoridad Marítima de Panamá, Luis Roquebert; además de los embajadores de los tres países europeos.

La iniciativa busca reforzar los mecanismos de análisis de riesgos, mejorar la detección de nuevas modalidades de contrabando y avanzar en programas de capacitación conjunta. Las cuatro administraciones destacaron la urgencia de una respuesta unificada para enfrentar redes criminales con operaciones transnacionales.

Según los firmantes, el fortalecimiento de la cooperación aduanera es clave para la protección de fronteras, la estabilidad democrática y la seguridad ciudadana.

La declaración subraya además la importancia de mantener un diálogo permanente entre las instituciones para anticipar desafíos, promover la transparencia y consolidar una relación de confianza entre los países involucrados.