Mulino: ‘Confío en que llegaremos a un acuerdo con Chiquita’

El presidente José Raúl Mulino expresó este viernes 15 de agosto su esperanza y confianza en que se pueda cerrar un acuerdo de compromiso con la empresa Chiquita Panamá, que anunció su suspensión temporal de operaciones en junio de este año.

Mulino afirmó que las conversaciones avanzan positivamente con la empresa, la cual tenía operando 14 fincas bananeras y empleaba a más de 7 mil personas, en su mayoría residentes en la provincia de Bocas del Toro.

El mandatario en varias ocasiones advirtió que se efectuarían todas las gestiones para evitar que la empresa bananera cerrará sus operaciones en Panamá.

“Yo espero y confió que dentro de mi agenda a mi viaje a Brasil pueda cerrar ese compromiso con Chiquita”, dijo Mulino al ser consultado por los periodistas en su gira por Puerto Armuelles como avanzas las negociaciones con la bananera.

Además, recordó que el ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, está a cargo de las negociaciones con la transnacional.

Mulino efectuará una gira por Brasil a partir de este 28 de agosto y estará acompañado de una comitiva de empresarios panameños.

Por otro lado, Chiquita Panamá suspendió operaciones temporales este 22 de mayo tras una huelga declarada por el Sindicato de Trabajadores de la Industria del Banano, Agropecuaria y Empresas Afines.

Debido a la huelga del sindicato, declarada por las reformas a la Caja de Seguro Social, se reportaron 75 millones de dólares en pérdidas y 450 mil cajas de banano que no fueron exportadas.