Machado, en su discurso de aceptación del Nobel: ‘Venezuela volverá a respirar’

La líder opositora venezolana María Corina Machado - quien fue nombrada como el Premio Nobel de la Paz para el 2025 - recibió el premio con un discurso cargado de recuerdo y emotividad. Un discurso, que fue pronunciado este miércoles 10 de diciembre por su hija Ana Corina Sosa, quien hizo alusión a la historia democrática de Venezuela. Machado no pudo llegar a tiempo para asistir a la ceremonia.

Antes de comenzar a pronunciar el discurso de su madre en Oslo (Noruega), Sosa se manifestó contenta ante la posibilidad de encontrarse con su madre después de 16 meses en la clandestinidad, dentro de Venezuela. “Quiere vivir en una Venezuela libre, y nadie la alejará de ese propósito”, afirmó Sosa sobre su madre.

“Venezuela nació de la audacia, moldeada por una fusión de pueblos y culturas. De España heredamos una lengua, una fe y una cultura que se hermanaron con nuestras raíces ancestrales indígenas y africanas. En 1811 escribimos la primera constitución del mundo hispano, una de las primeras constituciones republicanas de la Tierra. Allí afirmamos una idea radical: que cada ser humano posee una dignidad soberana. Esa constitución consagró la ciudadanía, los derechos individuales, la libertad religiosa y la separación de poderes”, empezó Sosa, leyendo visiblemente emocionada el discurso escrito con puño y letra de su madre.

Mientras por un lado resaltó el pasado de Venezuela como una tierra acogente para inmigrantes italianos, españoles y portugueses que huyeron de la inestabilidad que sufrían en ese momento sus países, por el otro alertó de que incluso la democracia más fuerte se debilita “cuando sus ciudadanos olvidan que la libertad no es algo que debamos esperar, sino algo a lo que debemos dar vida. “Es una decisión personal, consciente, cuya práctica cotidiana moldea una ética ciudadana que debe renovarse cada día”, añadió en este sentido.

Acto seguido, se refirió a la victoria del expresidente venezolano Hugo Chávez (1998-2013) como el ejemplo de cómo el carisma no puede nunca sustituir al Estado de derecho. “Se entregaban lavadoras y neveras a familias como premios, se hacían espectáculos, entregando apartamentos... Todos los ingresos del petróleo han sido robados y utilizados para comprar voluntades...”, narró.

“Nueve millones de venezolanos se han visto obligados al país. No son estadísticas, sino heridas abiertas. Un proyecto deliberado para dividir a través de la ideología, de la raza, a vernos como enemigos. Nos han encarcelado, matado y forzado a exiliarnos, han sido décadas de lucha contra una dictadura brutal...”, aseguró Machado.

La líder opositora así mismo recordó cuando se presentó a las primarias de la oposición venezolana. Al verse inhabilitada, finalmente escogió a Edmundo González Urrutia como candidato para medirse ante Nicolás Maduro, quien finalmente se autoproclamó para un tercer mandato sin exhibir las pruebas de su triunfo.

“A tres meses de las elecciones, nadie lo conocía. Construimos 600,000 voluntarios en 30,000 centros electorales para defender el voto, ocultos en camiones de comida, en sótanos, en las partes de atrás de las iglesias”, habló Machado, en referencia a los ‘comanditos’, claves al momento de resguardar las actas de los comicios de julio de 2024.

“Edmundo González ganó con el sesenta y siete por ciento de los votos, en cada estado, ciudad y pueblo. Todas las actas contaban la misma historia. En cuestión de horas logramos digitalizarlas y publicarlas en una página web, para que el mundo entero pudiera verlas. La dictadura respondió aplicando el terror. Dos mil quinientas personas fueron secuestradas, desaparecidas o torturadas. Marcaron sus casas, tomaron a familias enteras como rehenes. Sacerdotes, maestros, enfermeras, estudiantes: todos perseguidos por compartir un acta electoral. Crímenes de lesa humanidad, documentados por las Naciones Unidas; terrorismo de Estado, usado para enterrar la voluntad del pueblo”, resumió Machado, reivindicando la victoria del candidato opositor.

Sin embargo, aseguró que a pesar de todas las dificultades, Venezuela ‘volverá a respirar’, apelando a que pronto las familias que huyeron del país se reencontrarán muy pronto.