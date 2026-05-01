Segunda baja en el Idaan: dimite Manuel González Ruiz como presidente de la junta directiva

La Estrella de Panamá confirmó la tarde de este viernes 1 de mayo la renuncia de Manuel González Ruiz al cargo de presidente de la Junta Directiva del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan).

Esta dimisión marca la segunda baja de alto perfil dentro del organigrama de la institución en tiempos recientes.

Previamente, Luis Santanach abandonó la subdirección de la entidad apenas tres días después de haber sido ratificado, como director, Antonio Tercero González por el pleno de la Asamblea Nacional.

La Estrella de Panamá conoció que González Ruiz fue uno de los miembros de la junta directiva que se opuso al nombramiento de Tercero González.

Santanach se mantuvo como encargado de la institución hasta el jueves 30 de abril, en medio de fuertes cuestionamientos por la crisis en el suministro de agua potable que afecta a la península de Azuero.

En este contexto de inestabilidad administrativa, se destaca la designación de Tercero González por parte del presidente José Raúl Mulino.

Tercero González asume el reto tras la salida de Rutilio Villarreal el pasado 4 de marzo, quien dejó el puesto tras una ola de críticas por las deficiencias en la distribución del recurso hídrico.

González Ruiz, por su lado, agradeció el apoyo que recibió de todos los miembros de la junta directiva.

Para González Ruiz, esta no es su primera salida de la institución. En enero de 2011, ya se había separado de su posición cuando ejercía como director general de la entidad.

A mediados de septiembre de 2024 los diputados que integran la Comisión de Credenciales recomendaron al pleno de la Asamblea Nacional ratificar a González Ruiz como miembro de la Junta Directiva del Idaan en representación del Órgano Ejecutivo.