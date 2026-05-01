El futuro del turismo sostenible se debate en Panamá

La capital panameña es el punto de encuentro para los principales líderes y profesionales de la industria turística de América Latina y el Caribe con el Congreso Clacskal 2026. El evento, que arrancó este jueves y se extenderá hasta el domingo 3 de mayo, es organizado por Skål International Panamá con el objetivo de fortalecer la agenda de desarrollo sostenible en la región.

La inauguración tuvo lugar en el emblemático Teatro Nacional, marcando el comienzo de una agenda que trasciende lo comercial. El congreso busca posicionar al país como un hub estratégico para el turismo de reuniones, aprovechando su infraestructura y conectividad actual.

A diferencia de ferias meramente comerciales, este foro se centra en el intercambio de buenas prácticas y alianzas estratégicas. Las sesiones de trabajo están diseñadas para abordar los desafíos críticos del sector, tales como la innovación, la equidad y la sostenibilidad. Además, el programa integra experiencias patrimoniales y visitas técnicas al Canal de Panamá, subrayando la importancia de un turismo que sea responsable e inclusivo.

El respaldo de este evento recae en Skål International, la red profesional más antigua del sector, fundada en 1934. Con sede en la Costa del Sol, España, esta organización agrupa a casi 13,000 miembros en cerca de 100 países, consolidando una plataforma de colaboración global que hoy pone sus ojos en el potencial del mercado latinoamericano desde suelo panameño.