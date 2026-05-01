Subdirector del Idaan renuncia tres días después de la ratificación del nuevo director

La Estrella de Panamá conoció que el subdirector del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) Luis Alberto Santanach presentó la tarde de este jueves 30 de abril se renuncia al cargo.

Santanach renunció tres días después que Antonio Tercero González fuera ratificado por el pleno de la Asamblea Nacional como el nuevo director del Idaan, en reemplazo de Rutilio Villarreal.

Villarreal también presentó su renuncia en medio de críticas de la población por las deficiencias en la distribución del agua potable.

Tercero González se desempeñaba al momento de su designación por el presidente José Raúl Mulino como secretario ejecutivo del Consejo Nacional para el Desarrollo Sostenible.

La Estrella de Panamá conoció que a Santanach le pidieron su renuncia al cargo este lunes 27 de abril por desacuerdos con el Ejecutivo.

Santanach estuvo encargado de la entidad por desde el pasado 4 de marzo. La Estrella de Panamá pudo conocer que Villarreal recibió cuestionamientos sobre su desempeño.