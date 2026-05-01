Papa León XIV traslada a Campos Salas de Panamá a Ecuador como nuevo nuncio

El papa León XIV designó a monseñor Dagoberto Campos Salas como nuevo nuncio apostólico en Ecuador, según informó el Consejo de Medios de Comunicación de la Conferencia Episcopal Panameña en una nota de prensa divulgada este viernes 1 de mayo.

Por tal motivo, el papa dispuso el traslado del diplomático vaticano tras su misión en Panamá, donde se desempeñaba como representante del Santo Padre.

De acuerdo con el comunicado, Campos Salas permanecerá en Panamá por aproximadamente seis semanas antes de asumir oficialmente su nuevo cargo en Ecuador.

La noticia fue recibida con beneplácito por la Iglesia en Ecuador. La Arquidiócesis de Quito destacó que su llegada será un signo de cercanía del papa con el pueblo ecuatoriano y una oportunidad para fortalecer la labor pastoral en ese país.

En Panamá, el arzobispo metropolitano y presidente de la Conferencia Episcopal Panameña, monseñor José Domingo Ulloa Mendieta, expresó su agradecimiento por el servicio brindado por Campos Salas durante su misión diplomática y pastoral.

“Agradecemos de corazón su testimonio sacerdotal y diplomático, su palabra oportuna y su disponibilidad constante para servir, especialmente en momentos significativos para la Iglesia católica en Panamá. Nos deja el ejemplo de un pastor que ha sabido conjugar la firmeza con la caridad y la misión con la fraternidad”, manifestó Ulloa.

Asimismo, la Iglesia panameña aseguró que acoge este nuevo envío con espíritu de fe, confiando en que su labor en Ecuador será igualmente fructífera, al tiempo que reiteró su carácter universal y su misión evangelizadora.

El comunicado también señala que se elevarán oraciones por monseñor Campos Salas en esta nueva etapa de su ministerio, pidiendo fortaleza en su misión y la protección de la Virgen María.

Campos Salas, nació en Puntarenas, Costa Rica, el 14 de marzo de 1966 y fue ordenado sacerdote en 1994. También es doctor en Derecho Canónico.

Además, ingresó al servicio diplomático de la Santa Sede en 1999 y ha desempeñado funciones en diversas nunciaturas alrededor del mundo, incluyendo Liberia, Gambia y Sierra Leona.