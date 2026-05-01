Trump anuncia que elevará los aranceles de autos y camiones de la Unión Europea al 25%

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció la mañana de este viernes 1 de mayo que la próxima semana incrementará los aranceles a los automóviles y camiones provenientes de la Unión Europea (UE), elevando la tasa al 25%.

Según la publicación realizada en su plataforma Truth Social, esa medida responde al incumplimiento por parte de la UE de un acuerdo comercial previamente pactado.

Trump enfatizó que el objetivo es fomentar la producción local, asegurando que aquellos vehículos fabricados en plantas dentro de Estados Unidos estarán exentos de dicho arancel.

Puntos clave del anuncio:

• Incremento tarifario: Los aranceles para autos y camiones de la UE subirán al 25% a partir de la próxima semana.

• Incentivo a la producción nacional: No se aplicarán aranceles si los vehículos son producidos en plantas estadounidenses.

• Inversión récord: El mandatario afirmó que actualmente hay más de 100 mil millones de dólares invertidos en la construcción de nuevas plantas automotrices en el país.

• Generación de empleo: Se espera que estas nuevas instalaciones, operadas por trabajadores estadounidenses, abran sus puertas próximamente.

Trump calificó el momento actual de la industria manufacturera en Estados Unidos como un hito sin precedentes en la historia del sector.