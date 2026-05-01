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Nuevos precios del combustible entran en vigencia en Panamá: así quedan hasta el 15 de mayo

A partir del 1 de mayo entran en vigencia nuevos precios del combustible en Panamá.
A partir del 1 de mayo entran en vigencia nuevos precios del combustible en Panamá. Erwin Bosman | Pixabay
Por
Emiliana Tuñón
  • 01/05/2026 12:39
Las gasolinas subirán y el diésel bajará desde este 1 de mayo, según el nuevo ajuste de precios.

La Secretaría Nacional de Energía anunció los nuevos precios de los combustibles que regirán en Panamá a partir de este viernes 1 de mayo, los cuales reflejan un aumento en las gasolinas y una disminución en el diésel.

De acuerdo con el ajuste, el litro de gasolina de 95 octanos subirá 4 centavos, quedando en B/. 1.27, mientras que la gasolina de 91 octanos aumentará 2 centavos, ubicándose en B/. 1.19 por litro. En contraste, el diésel bajo en azufre disminuirá 10 centavos, fijando su precio en B/. 1.27 por litro.

En las provincias de Panamá y Colón, los precios por galón quedarán establecidos en $4.80 para la gasolina de 95 octanos, $4.50 para la gasolina de 91 octanos y $4.81 para el diésel.

Estas nuevas tarifas estarán vigentes hasta las 5:59 a.m. del viernes 15 de mayo de 2026, cuando se realizará la próxima actualización de precios.

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