Nuevos precios del combustible entran en vigencia en Panamá: así quedan hasta el 15 de mayo

La Secretaría Nacional de Energía anunció los nuevos precios de los combustibles que regirán en Panamá a partir de este viernes 1 de mayo, los cuales reflejan un aumento en las gasolinas y una disminución en el diésel.

De acuerdo con el ajuste, el litro de gasolina de 95 octanos subirá 4 centavos, quedando en B/. 1.27, mientras que la gasolina de 91 octanos aumentará 2 centavos, ubicándose en B/. 1.19 por litro. En contraste, el diésel bajo en azufre disminuirá 10 centavos, fijando su precio en B/. 1.27 por litro.