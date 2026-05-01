Las 5 claves de Panamá y el mundo este viernes 1 de mayo

Este viernes 1 de mayo, la agenda informativa de Panamá y el mundo llega cargada de hechos relevantes tanto a nivel nacional como internacional.

Panamá y diversos países conmemoran el Día del Trabajador, una fecha que en el país representa un día de descanso obligatorio para miles de ciudadanos y que honra las luchas históricas del movimiento obrero por la jornada laboral de ocho horas y mejores condiciones de trabajo.

-Se registra un leve aumento en los precios de la gasolina de 91 y 95 octanos, mientras que el diésel presenta una disminución.

-La Estrella de Panamá conoció que el subdirector del Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (Idaan) Luis Alberto Santanach presentó la tarde de este jueves 30 de abril se renuncia al cargo.

-A partir de este 1 de mayo de 2026, la Caja de Seguro Social (CSS) elimina la obligatoriedad del carné físico para recibir atención médica o acceder a prestaciones económicas. Desde ahora, la cédula de identidad personal será suficiente para validar los derechos como asegurado.

-El papa León XIV designó a monseñor Dagoberto Campos Salas como nuevo nuncio apostólico en Ecuador, según informó la Conferencia Episcopal Panameña.