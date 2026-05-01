Reaparece Mojtaba Jameneí y lanza advertencia nuclear que enciende alarmas

La tensión en Medio Oriente volvió a escalar con fuerza tras la sorpresiva reaparición de Mojtaba Jameneí, quien rompió el silencio en la televisión estatal iraní en medio de rumores que lo daban como gravemente herido.

Su mensaje no solo disipó dudas sobre su estado de salud, sino que elevó el tono del conflicto con Estados Unidos en un momento especialmente delicado.

En un discurso cargado de simbolismo y advertencias, el líder iraní dejó claro que su país no cederá en uno de los puntos más sensibles de la disputa global: su programa nuclear y su desarrollo misilístico.

“Son parte de nuestra identidad nacional”, afirmó, al tiempo que los comparó con elementos esenciales como el territorio, el agua y el espacio aéreo. La declaración refuerza la postura de Teherán en medio de negociaciones que, lejos de avanzar, parecen estancadas.

Pero fue una frase la que encendió las alarmas internacionales. Jameneí lanzó una advertencia directa a Washington sobre su presencia en el golfo Pérsico: aseguró que el único lugar para los estadounidenses en esa región sería “en el fondo de sus aguas”.

El mensaje llega en un contexto de alta sensibilidad por el control del estrecho de Ormuz, una de las rutas marítimas más estratégicas del mundo para el transporte de petróleo.

La reaparición del líder también tiene un peso político interno. Desde el inicio del conflicto, tras el ataque en el que murió su padre, Ali Jameneí, su ausencia había alimentado especulaciones sobre un posible vacío de poder.

Sin embargo, fuentes cercanas al régimen indican que, pese a estar en recuperación, continúa tomando decisiones clave desde las sombras, en un ambiente marcado por el hermetismo.

Mientras tanto, del lado estadounidense, Donald Trump mantiene sobre la mesa una estrategia de presión máxima. Según reportes, la Casa Blanca evalúa imponer nuevas medidas restrictivas, incluyendo bloqueos más severos, y exigir límites estrictos al programa nuclear iraní por al menos dos décadas.

Estas condiciones han sido rechazadas por Teherán, lo que complica aún más cualquier posibilidad de acuerdo a corto plazo.

En paralelo, también se conoció que Irán habría planteado flexibilizar el control sobre el estrecho de Ormuz a cambio de alivios en las sanciones económicas. Sin embargo, la propuesta no prosperó, aumentando la incertidumbre sobre el rumbo de las negociaciones.