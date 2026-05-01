IDAAN restablece el agua en Panamá este: estas son las zonas que ya tienen servicio

El suministro de agua potable en Panamá este comienza a normalizarse.

El Instituto de Acueductos y Alcantarillados Nacionales (IDAAN) confirmó que la planta potabilizadora Centenario, ubicada en Pacora, ya restableció sus operaciones tras la suspensión causada por las intensas lluvias que afectaron la zona.

Según el reporte oficial, la interrupción del servicio se debió a la crecida del río y la obstrucción en la estación de baja carga, lo que obligó a detener temporalmente el funcionamiento de la planta. Sin embargo, tras labores de monitoreo y ajustes técnicos, el sistema volvió a operar y el agua potable está regresando de forma progresiva a los hogares.

Áreas de Panamá Este donde se restablece el agua

El IDAAN informó que la recuperación del servicio impacta directamente a múltiples comunidades de Panamá Este, entre ellas:

Montemadero

Castilla Real

Condado Real

Altos de Santa Clara

Las Garzas

Tataré

Pacora

San Diego

Tanara

Paso Blanco 1 y 2

Sectores aledaños

Las autoridades recalcaron que el suministro no será inmediato en todas las zonas, ya que el proceso de normalización es gradual y depende de la presión en las redes de distribución.

¿Por qué se suspendió el agua en Panamá este?

Las fuertes lluvias registradas en los últimos días provocaron un aumento significativo en el caudal del río, lo que generó sedimentos y obstrucciones en el sistema de captación.

Esta situación afectó directamente la operación de la planta potabilizadora Centenario, obligando al IDAAN a suspender el servicio como medida preventiva.

Durante la contingencia, técnicos especializados permanecieron en el sitio evaluando las condiciones para garantizar un restablecimiento seguro del sistema.

Restablecimiento progresivo: lo que debes saber

El IDAAN pidió a la población mantener la calma y hacer uso racional del agua mientras se estabiliza completamente el servicio. En áreas más altas o alejadas, el suministro podría tardar un poco más en normalizarse.

Además, recomendaron dejar correr el agua por unos minutos antes de consumirla, ya que pueden presentarse cambios temporales en la coloración debido al arrastre de sedimentos tras la reactivación del sistema.