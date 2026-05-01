Camacho propone pacto tripartito para reactivar la construcción y generar empleo

En el último día de sesiones ordinarias de la Asamblea Nacional de Panamá, el diputado Luis Eduardo Camacho hizo un llamado a aprobar una resolución orientada a impulsar la generación de empleo mediante la reactivación del sector construcción.

Durante su intervención en el pleno, el parlamentario sostuvo que el mejor homenaje que el país puede rendir a los trabajadores panameños es crear oportunidades laborales que permitan a miles de familias llevar un sustento digno a sus hogares.

Propuesta de comisión tripartita

El diputado explicó que la iniciativa busca conformar, en la práctica, una comisión tripartita integrada por el sector gobierno, el sector empresarial y el sector laboral, junto con diputados de todas las bancadas, con el objetivo de identificar acciones para dinamizar el sector inmobiliario y de la construcción.

Según Camacho, el desempleo y la informalidad figuran entre los principales problemas que enfrenta el país, por lo que insistió en que deben abordarse mediante el diálogo, el consenso y propuestas conjuntas.

“Los factores externos no los podemos controlar, pero los factores internos sí los podemos controlar”, afirmó, al subrayar que el diálogo entre los distintos sectores permitirá impulsar medidas para atraer inversión privada nacional y extranjera.

Respaldo de las bancadas

Camacho destacó que la propuesta fue respaldada por los presidentes de las distintas bancadas legislativas, lo que, a su juicio, demuestra que el bienestar del país puede colocarse por encima de las diferencias políticas.

El diputado pidió el voto afirmativo de sus colegas para la resolución, señalando que la iniciativa busca aumentar la inversión en el sector construcción, reducir el desempleo y disminuir la informalidad.