Caso Carolina Flores: feminicidio planificado y escape que incluyó un viaje a Panamá y Venezuela

El feminicidio de Carolina Flores no ocurrió en medio del caos, sino en una escena aparentemente cotidiana que, minuto a minuto, fue tomando un giro inquietante.

Lo que parecía un intento de reconciliación terminó convertido en un crimen calculado que, según las investigaciones, se ejecutó en menos de 30 minutos dentro del propio hogar de la víctima.

Carolina Flores Gómez, exreina de belleza de Baja California, fue asesinada el 15 de abril de 2026 en su apartamento en Polanco, Ciudad de México, un caso que ha estremecido al país por la crudeza de los hechos y por la cercanía entre víctima y agresora: su suegra.

Una visita que no era lo que parecía

Todo comenzó a las 10:55 de la mañana. Erika María, madre del esposo de Carolina, llegó al departamento tras un viaje de varios días por carretera desde Ensenada, en Baja California.

No era una visita cualquiera. Según las indagaciones, pidió quedarse a solas con su nuera con el argumento de “limar asperezas”, en medio de una relación ya marcada por tensiones familiares.

La escena parecía controlada. El esposo de Carolina incluso salió previamente a pasear a su bebé y, al regresar, decidió dejarlas conversar a solas.

Esa decisión, que en otro contexto habría sido normal, hoy forma parte de las preguntas más inquietantes del caso.

Según reportes, la suegra acusaba a Carolina de haberle “quitado” el amor de su hijo y de su nieto, un conflicto que habría escalado silenciosamente hasta ese momento crítico.

El momento exacto en que todo cambió

A las 11:24 a.m., apenas 29 minutos después de su llegada, ocurrió el ataque. Pero antes hubo un detalle clave, casi imperceptible, que ahora resulta escalofriante: la distracción.

De acuerdo con la reconstrucción, Erika le pidió a Carolina un vaso de agua. La joven se dirigió a la cocina sin sospechar nada. Fue en ese instante —cuando estaba de espaldas, confiada— que la agresora sacó el arma y disparó.

El crimen, que quedó registrado parcialmente por una cámara instalada para vigilar al bebé, incluyó múltiples detonaciones y gritos que rompieron la aparente calma del hogar.

No fue un impulso. Todo indica que fue un acto planeado.

19 minutos de silencio y una fuga fría

Lo que ocurrió después añade otra capa de tensión a la historia. Tras el ataque, la agresora no huyó de inmediato. Permaneció dentro del apartamento durante 19 minutos más.

Ese lapso, aún bajo investigación, ha generado múltiples interrogantes: ¿qué hizo durante ese tiempo?, ¿por qué no salió de inmediato?, ¿qué estaba esperando?

A las 11:45 a.m., finalmente abandonó el lugar. Salió en un taxi, llevando consigo varias maletas. Para entonces, el crimen ya estaba consumado.

Ruta de escape y captura en Venezuela

Nuevos detalles sobre la huida de la presunta feminicida refuerzan la hipótesis de un escape planeado.

El medio NMás reveló que, tras el crimen, la mujer habría salido de México y cruzado por Panamá el 16 de abril, apenas un día después del asesinato, antes de continuar su viaje hacia Caracas, Venezuela.

Ya en territorio venezolano, las autoridades lograron ubicarla e interceptarla.

Sin embargo, lejos de entregarse, la sospechosa cuestionó el procedimiento y se negó a ser detenida.

La mujer reaccionó con sorpresa y resistencia: preguntó por qué intentaban arrestarla y alegó que se encontraba en otro país. Incluso, negó cualquier responsabilidad en el crimen, asegurando que no podían detenerla por un delito que según ella no había cometido.

Las “horas en blanco” que indignan

Aunque el asesinato ocurrió en menos de media hora, lo que vino después fue aún más determinante. El esposo de Carolina tardó casi un día en denunciar el crimen, un retraso que ha sido duramente cuestionado.

Ese tiempo fue suficiente para que la presunta feminicida escapara, cruzara fronteras y complicara su captura. Para muchos, ahí está una de las claves más dolorosas del caso: no solo cómo ocurrió el crimen, sino cómo se permitió que la responsable huyera.

El feminicidio de Carolina Flores no solo ha generado indignación por su brutalidad, sino por lo que revela: conflictos familiares que escalan sin control, señales de alerta ignoradas y fallas en la reacción inmediata.