De México a Panamá y Venezuela: cae suegra acusada de asesinar a exreina de belleza

La historia que ha causado indignación internacional dio un giro clave: fue detenida Erika María Herrera, de 63 años, señalada por el feminicidio de su nuera, la exreina de belleza Carolina Flores Gómez, de 27 años.

La captura se realizó en Caracas, Venezuela, luego de que la mujer permaneciera prófuga desde el pasado 15 de abril, día en que ocurrió el crimen dentro del departamento de la víctima, en Polanco, Ciudad de México.

El crimen que estremeció a todos: ocurrió frente a su hijo de 8 meses

Carolina Flores, exMiss Teen Baja California, fue asesinada a tiros dentro de su vivienda mientras su bebé de apenas ocho meses y su esposo, Alejandro, estaban presentes.

Una cámara instalada para vigilar al menor captó parte de la escena: la agresora persigue a la joven y segundos después se escuchan múltiples disparos.

De acuerdo con las investigaciones, la víctima recibió seis disparos, lo que le causó la muerte en el lugar.

Huyó tras el ataque: pasó por Panamá antes de ser capturada

Tras el asesinato, Erika María escapó del país al día siguiente. Su ruta incluyó Panamá, antes de llegar a Venezuela, donde finalmente fue localizada y detenida días después, según el díario internacional El País.

Actualmente, permanece bajo custodia mientras se gestiona su extradición a México para enfrentar cargos por feminicidio.

El esposo, bajo cuestionamientos: denunció casi 24 horas después

Uno de los puntos más polémicos del caso es la actuación del esposo de la víctima.

Alejandro, esposo de la víctima, quien estaba en el lugar al momento del crimen, tardó casi un día en reportar el asesinato, lo que ha generado fuertes sospechas y críticas públicas.

Incluso, reportes indican que durante ese tiempo permaneció en el lugar y realizó grabaciones relacionadas con el cuidado del bebé.

Tensiones familiares y un crimen que pudo haberse gestado antes

La madre de la víctima reveló que la relación entre Carolina y su suegra se había deteriorado, especialmente tras mudarse a la capital y durante el embarazo.

Investigaciones apuntan a conflictos familiares previos e incluso posibles celos como detonantes del ataque.

Un caso que desató indignación y exige justicia

El feminicidio de Carolina Flores no solo ha causado conmoción por la brutalidad del hecho, sino también por las circunstancias: ocurrió dentro del entorno familiar, quedó registrado en video y dejó a un bebé sin madre.

El caso ha provocado protestas, cuestionamientos a las autoridades y una ola de indignación que sigue creciendo mientras avanza el proceso judicial.