Mulino asegura que fondos discrecionales salvan vidas de niños y pacientes críticos

El presidente José Raúl Mulino se refirió la mañana de este jueves 30 de abril a las partidas discrecionales o de reserva de la presidencia y aseguró que estos fondos se están utilizando para atender casos médicos urgentes de personas de escasos recursos, especialmente niños y adultos que requieren tratamientos de alta complejidad dentro y fuera del país.

Durante la conferencia de prensa realizada este jueves 30 de abril, el mandatario explicó que diariamente se presentan solicitudes relacionadas con cirugías cardíacas pediátricas, trasplantes hepáticos, operaciones complejas y apoyo económico para que familiares puedan acompañar a menores en tratamientos médicos en el extranjero.

Mulino sostuvo que muchas de estas situaciones requieren respuestas inmediatas, ya que en algunos casos “es de vida o muerte”, por lo que indicó que no pueden esperar meses por trámites burocráticos.

El presidente detalló que, desde el inicio de su gestión, instruyó a la Secretaría Social de la Presidencia a evaluar cada solicitud con rapidez y bajo criterios objetivos.

“Desde la Secretaría Social de la Presidencia, se atienden solicitudes de cirugías cardíacas pediátricas, trasplantes hepáticos, cirugías muy complejas y ayudas para que familiares puedan viajar acompañando a sus menores” dijo.

Entre los parámetros mencionó ingresos familiares que no superen los mil balboas, aunque señaló que se contemplan excepciones dependiendo de cada caso.

Según cifras presentadas por el Ejecutivo, hasta la fecha se han beneficiado cientos de pacientes. Entre ellos, 20 menores con cirugías cardíacas pediátricas, 17 trasplantes en infantes y 99 prótesis entregadas.

Además, indicó que 320 familias recibieron apoyo con camas hospitalarias, audífonos y sillas de ruedas; 662 familias fueron beneficiadas con enseres domésticos; 88 con insumos médicos y 97 familias recibieron cobertura de gastos funerarios.

“Estas acciones se hacen con los gastos discrecionales, que son la ayuda más eficiente para quien está en una necesidad acuciante. Agradezco mucho el trabajo de la Secretaría Social, a la responsabilidad y el cumplimiento de parámetros con estricto control. No hay palancas ni amigos, hay datos objetivos y realidades urgentes por atender”, afirmó Mulino, quien aseguró que estos recursos seguirán utilizándose con racionalidad, transparencia y empatía.

Debate en la Asamblea

Las declaraciones del mandatario surgen mientras en la Asamblea Nacional de Panamá avanza una propuesta para eliminar las partidas discrecionales presidenciales.

El diputado Luis Duke, impulsor del proyecto, aseguró que más de 215 millones de dólares han sido utilizados bajo esta figura desde 1994.

Duke sostuvo que, aunque parte de esos fondos sí se han destinado a ayudas médicas o sociales, esos casos representan una minoría. Según dijo, la mayoría de los recursos se han usado históricamente en gastos injustificados.

El proyecto fue prohijado con seis votos a favor y ninguno en contra. Sin embargo, la diputada Joana Cedeño manifestó estar a favor de mantener estas partidas para atender emergencias médicas críticas y respaldar a deportistas.