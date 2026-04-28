Avanza en la Asamblea el proyecto de ley que busca eliminar el uso de partidas discrecionales en Panamá

La Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional prohijó un proyecto de ley que elimina las partidas discrecionales.

El diputado de la coalición Vamos Luis Duke, proponente del proyecto, señaló que más de 215 millones de dólares han sido utilizados en partidas discrecionales desde 1994 a la fecha.

”Es decir, una chequera en blanco que se le ha entregado el presidente para que la utilice en lo que a ellos le da la gana”, apuntó el diputado.

Añadió que el proyecto de ley busca que no existan dos categorías de panameños, los que conocen al presidente y los que no.

El proyecto fue prohijado con 6 votos a favor y 0 en contra. Aunque la diputada Joana Cedeño manifestó que está de acuerdo con la existencia de partidas discrecionales, ya que las mismas son utilizadas para ayudar a personas con estado de salud crítico y deportistas.

Para el diputado Duke, estos casos son la minoría.

”En el análisis que mi equipo y mi persona hemos realizado en el uso de las partidas discrecionales que está en la web, hemos identificado que este tipo de ayuda sí se hace, pero son una minoría”, declaró Duke.

“En su mayoría se han utilizado para beneficiar a personas que tienen plata en cirugías bariátricas, en compra de joyas, en recursos innecesarios, por ejemplo una licuadora en casi 3 mil dólares en el gobierno de Mireya Moscoso”, detalló.

El diputado aseguró que el objetivo es que estos fondos se destinen a las instituciones pertinentes con programas institucionales para darle respuesta a los panameños.