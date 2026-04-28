Abren inscripciones para los talleres de Centroamérica Cuenta

Ya falta poco para que arranque el festival literario <b><a href="/tag/-/meta/centroamerica-cuenta">Centroamérica Cuenta</a></b>, que tendrá nuevamente como sede a Panamá y se desarrollará entre la provincia de Colón y la ciudad de Panamá del <b>18 al 23 de mayo</b> de este año.Como parte de su programación, se ofrecerán <b>talleres formativos</b> en diversos ámbitos como el cine, la literatura, el periodismo, los proyectos editoriales, las artes visuales y el <i>journaling</i>. Todas las inscripciones podrán realizarse a través de la página web del evento: <a href="http://www.centroamericacuenta.com">www.centroamericacuenta.com</a>.Estos son algunos de los talleres:Uno de ellos es <b>‘Pitching para cine y series: el arte de contar y vender una historia’</b>, que se desarrollará entre el <b>20 y el 22 de mayo</b> en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero. El taller tiene como objetivo dotar a los creadores de contenido de herramientas esenciales para presentar proyectos de cine o series con potencial de impacto.En este sentido, los participantes podrán <b>clarificar premisas narrativas</b>, desarrollar personajes profundos y estructuras sólidas, además de aprender a formular propuestas persuasivas dirigidas a aliados, financistas o plataformas digitales interesadas en la exhibición de sus contenidos. De este modo, se busca que transformen sus ideas literarias en <b>guiones audiovisuales potentes y comercializables</b>.El taller será impartido por el guionista mexicano Patricio Saiz, quien ha participado en producciones como ‘La celda de los milagros’, ‘Nosotros los Nobles’ y ‘Cómo cortar a tu patán’.Otro taller está relacionado con el ámbito periodístico: <b>‘Periodismo digital y redes sociales: más allá del algoritmo’</b>, impartido por los periodistas Ronald Ávila-Claudio y Leire Ventas, de BBC News Mundo, el servicio en español de la BBC de Londres.En este caso, la actividad busca explorar cómo el <b>rigor periodístico se mantiene independientemente del formato</b>, incluyendo las redes sociales. Se desarrollará entre el <b>20 y el 21 de mayo</b> en la Biblioteca Nacional.Por su parte, el taller <b>‘Diseño de un proyecto editorial: la construcción de catálogos y nuevos lectores’</b>, impartido por el profesor y editor mexicano Alejandro Cruz Atienza, ofrecerá una guía práctica para concebir colecciones editoriales y formar lectores desde instituciones gubernamentales, culturales o iniciativas independientes. Se llevará a cabo entre el <b>21 y el 22 de mayo</b> en el Centro Cultural de España Casa del Soldado.En esas mismas fechas, el escritor dominicano-estadounidense Junot Díaz impartirá el taller <b>‘Worldbuilding: creación de mundos de ficción para literatura y pantallas’</b>, una introducción a la construcción de universos narrativos.A través del análisis de mundos clásicos y contemporáneos, los participantes desarrollarán herramientas creativas para comprender cómo se construyen estos universos, cómo influyen en la vida de los personajes, moldean sus conflictos y definen las reglas de lo posible. La actividad se realizará en la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero.