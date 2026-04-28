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Usuarios de Tigo cuestionan aumento de tarifas; compañía asegura mejoras en beneficios

Tigo Panamá enfrenta críticas en redes sociales por subir tarifas sin previo aviso.
Tigo Panamá enfrenta críticas en redes sociales por subir tarifas sin previo aviso. Derli Lopez | Pixabay
Por
Mileika Lasso
Emiliana Tuñón
  • 28/04/2026 16:45
El incremento en los planes de datos de Tigo Panamá genera inconformidad entre los usuarios, mientras la empresa justifica los cambios con una mayor oferta de navegación

Usuarios de la empresa de telecomunicaciones Tigo Panamá manifestaron su inconformidad en redes sociales este lunes 27 de abril, tras reportar un aumento en los planes de datos prepago que, según denuncian, fue aplicado sin previo aviso.

De acuerdo con los reclamos, anteriormente los paquetes mantenían tarifas como 1 día por $1.50, 3 días por $3.50, 5 días por $5.00, 10 días por $7.00 y 15 días por $10.00. Sin embargo, al consultar actualmente los planes disponibles, los usuarios aseguran que los precios han sido modificados al alza.

Entre los cambios reportados se encuentran los paquetes de 7 días por $6.00, 10 días por $9.00 y 15 días por $11.50, lo que ha generado críticas por el incremento en los costos de navegación móvil. La situación ha provocado reacciones en distintas plataformas digitales, donde los clientes solicitan mayor transparencia por parte de la empresa y explicaciones sobre los ajustes tarifarios.

Ante los cuestionamientos y el llamado a la acción dirigido a la Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) y a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP), la empresa respondió a través de sus canales oficiales:

“Entendemos tu preocupación y la tomamos muy en serio. Queremos contarte que estos cambios vienen acompañados de una oferta más amplia: ahora tienes más opciones para elegir, incluyendo nuevas vigencias de 5 y 30 días a través de canales terceros, y mayores beneficios en los paquetes de 10 y 15 días a través de la aplicación Mi Tigo. Nuestro compromiso es darte más flexibilidad y control sobre tu conectividad. Si tienes dudas sobre qué opción es mejor para ti, escríbenos al DM y te ayudamos”.

Tigo detalla cambios en la oferta de telefonía

La Estrella de Panamá consultó a la empresa Tigo Panamá sobre los nuevos precios. La compañía informó que, por temas de espacio en la plataforma, no siempre es posible ampliar en detalle la oferta en el canal de compra directa; sin embargo, señalaron que en todos los paquetes se aumentó la capacidad de datos para compartir, así como los minutos y mensajes de texto (SMS).

La empresa explicó que incorporaron nuevas opciones en distintos rangos de precio, incluyendo alternativas más económicas y otras con mayores beneficios. Además, indicaron que se han realizado mejoras técnicas en paquetes existentes dentro de los canales digitales.

“Con esto buscamos que los clientes cuenten con una oferta más amplia y flexible, que les permita elegir diferentes combinaciones según sus necesidades”, señaló la telefónica.

Entre los nuevos planes disponibles destacan:

Plan de 5 días: 2GB para compartir, 35 minutos y SMS a cualquier operador por $6.00.
Plan de 30 días: datos ilimitados, 12GB para compartir, con minutos y SMS ilimitados a cualquier operador por $23.00.
Paquete Mundial 2026: acceso a todos los partidos del Mundial 2026 por $15.00.
El panorama del mercado móvil en Panamá

En medio de este descontento, el Gobierno busca atraer a una tercera empresa que brinde servicios de telefonía móvil, tras la salida de Digicel entre 2023 y 2024.

Según lo informado, el proceso contempla lanzar la licitación oficial para un operador móvil virtual en diciembre de 2026, mientras que el inicio de operaciones está previsto para el tercer trimestre de 2027. El objetivo es ampliar la oferta y mejorar la competencia en el sector.

No obstante, las autoridades no descartan la posibilidad de adelantar los plazos, evaluando escenarios que permitan que el nuevo competidor entre en funcionamiento incluso en el primer trimestre del próximo año.

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