Asep abrirá licitación para tercer operador móvil en 2026

La Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) confirmó este lunes 23 de marzo que la licitación para un tercer operador de telefonía móvil se realizará este año, como parte de su estrategia para ampliar la competencia en el sector de telecomunicaciones en Panamá.

El anuncio lo hizo la administradora general de la ASEP, Zelmar Rodríguez Crespo, durante el lanzamiento del micrositio web oficial (terceroperador.asep.gob.pa), una plataforma que centraliza información clave del mercado de telefonía móvil celular en el país.

El micrositio servirá para que las empresas interesadas conozcan los requisitos para la precalificación en mayo próximo y la licitación en diciembre de este año.

Rodríguez Crespo indicó que Panamá cuenta actualmente con dos operadores activos, por lo que la entrada de un tercer competidor busca dinamizar el mercado y ampliar la oferta de servicios para los usuarios.

El micrositio, ya disponible al público, funciona como una herramienta estratégica para inversionistas interesados en participar en la licitación. Incluye datos sobre el comportamiento del mercado, condiciones del país y oportunidades de negocio en el sector.

La ASEP destacó que la incorporación de un nuevo operador no solo busca impactar los precios, sino también elevar los estándares de calidad del servicio.

“Buscamos un operador que tenga presencia real en el país, con infraestructura propia, que impulse la competencia no solo en tarifas, sino también en calidad para todos los usuarios”, afirmó Rodríguez.

Según cifras de la ASEP al cierre de 2025, Panamá supera los 5 millones de líneas móviles activas. De ese total, el 79% corresponde a usuarios prepago y el 21% a pospago, lo que refleja un mercado con alto potencial de crecimiento y diversificación.