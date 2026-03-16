Acodeco propone operador móvil virtual para aumentar competencia

El planteamiento se produce en un momento en que el mercado panameño de telefonía móvil quedó concentrado principalmente en dos grandes empresas: Tigo Panamá y Cable &amp; Wireless Panamá, que opera bajo la marca Más Móvil.Esta situación se consolidó tras la salida de Digicel del país en abril de 2024, lo que redujo el número de operadores y generó advertencias sobre el impacto que esto podría tener en la competencia del sector.En investigaciones previas, <b>La Estrella de Panamá </b>documentó que usuarios de telefonía prepago comenzaron a reportar aumentos en los precios de paquetes de datos a inicios de febrero de 2026, lo que posteriormente llevó a las autoridades a abrir un expediente para analizar posibles irregularidades en los ajustes tarifarios.La Acodeco incluso ordenó el 12 de marzo la suspensión provisional de los aumentos en planes de telefonía móvil, mientras evalúa la presentación de una demanda por posibles prácticas que afecten la libre competencia.