Acodeco propone operador móvil virtual para aumentar competencia

La Autoridad de Protección al Consumidor y Defensa de la Competencia (Acodeco) recomendó a la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP) incorporar la figura del Operador Móvil Virtual (OMV) en Panamá, como parte de los esfuerzos para fortalecer la competencia en el mercado de telefonía móvil.

La propuesta surge en el marco de la Ley 45 de 31 de octubre de 2007, que faculta a la entidad a promover medidas que favorezcan la libre competencia en beneficio de los consumidores, explicó este lunes 16 de marzo a través de un video, Diego Morales, director nacional de Libre Competencia de la Acodeco.

Según Morales además de los esfuerzos de la ASEP para contar con un tercer concesionario de telefonía móvil, se contemple la incorporación de operadores móviles virtuales que puedan ofrecer servicios utilizando las redes existentes de las empresas que ya operan en el país.

Este modelo permitiría que nuevas empresas ingresen al mercado sin necesidad de contar con infraestructura propia, como espectro radioeléctrico o antenas, mediante acuerdos comerciales con los operadores actuales.