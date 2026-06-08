Abren licitación para un tercer operador móvil tras años de concentración del mercado

Panamá abrirá este martes 9 de junio el proceso de licitación pública internacional para adjudicar una nueva concesión de telefonía móvil celular, una medida con la que busca incorporar un tercer operador nacional en un mercado que durante los últimos años redujo su número de competidores, según dio a conocer la Autoridad Nacional de los Servicios Públicos (ASEP).

La convocatoria contempla la asignación inicial de 40 MHz de espectro radioeléctrico en bandas medias, un recurso considerado clave para el desarrollo de redes móviles de quinta generación (5G).

La apertura del proceso ocurre en un contexto en el que el mercado panameño pasó de cuatro a dos operadores, situación que ha reavivado el debate sobre la competencia en el sector de telecomunicaciones y las opciones disponibles para los consumidores.

De acuerdo con la información divulgada, Panamá registra más de cinco millones de líneas móviles activas. Cerca del 79% corresponde a usuarios prepago, un segmento que suele responder con rapidez a cambios en precios, promociones y calidad del servicio.

La ASEP sostiene que la entrada de un nuevo operador podría fortalecer la competencia, estimular inversiones y acelerar la adopción de nuevas tecnologías de conectividad.

Otro de los argumentos expuestos para atraer participantes internacionales es el historial de portabilidad numérica. Desde su implementación en 2011, el sistema ha acumulado más de 5.5 millones de transacciones, una cifra que refleja la movilidad de los usuarios entre compañías en busca de mejores condiciones comerciales.

La licitación también se apoya en la infraestructura tecnológica existente en el país. Según los datos divulgados, la cobertura móvil alcanza aproximadamente al 96% de la población, mientras que las redes 4G llegan al 86% de los habitantes.

El documento señala además que Panamá dispone de múltiples cables submarinos internacionales, centros de datos en expansión y una red de fibra óptica de amplia cobertura, factores que han reforzado su posicionamiento como plataforma regional para servicios digitales.

La administración también destacó que desde 2025 existen servicios 5G de carácter no autónomo, lo que permitiría al futuro concesionario desarrollar redes 5G autónomas desde etapas iniciales de operación.

Aunque las autoridades resaltaron las ventajas del mercado panameño para atraer inversión extranjera, aún quedan pendientes detalles clave del proceso, entre ellos el valor económico de la concesión, los requisitos para los participantes, las obligaciones de cobertura y el cronograma completo de adjudicación.