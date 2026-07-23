Pago de la segunda quincena de julio: MEF confirma el calendario para servidores públicos

El MEF informó que los pagos correspondiente al mes de agosto para los servidores públicos, que incluye el desembolso del <b>décimo tercer mes</b>, además del pago de las dos quincenas.Según informó la entidad, el <b>décimo tercer mes</b> será pagado el <b>jueves 6 de agosto</b>.En cuanto a la <b>primera quincena de agosto</b>, los pagos se realizarán de manera escalonada entre el <b>12 y el 14 de agosto</b>, de la siguiente forma:<b>Primer grupo:</b> miércoles 12 de agosto.<b>Segundo grupo:</b> jueves 13 de agosto.<b>Tercer grupo:</b> viernes 14 de agosto.Por su parte, la <b>segunda quincena de agosto</b> será desembolsada del <b>26 al 28 de agosto</b>, según el siguiente cronograma:<b>Primer grupo:</b> miércoles 26 de agosto.<b>Segundo grupo:</b> jueves 27 de agosto.<b>Tercer grupo:</b> viernes 28 de agosto.