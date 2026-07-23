Pago de la segunda quincena de julio: MEF confirma el calendario para servidores públicos

El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena de julio para los servidores públicos.

De acuerdo con la entidad, los desembolsos se realizarán de forma escalonada durante tres días, iniciando el lunes 27 de julio y concluyendo el miércoles 29 de julio.

El cronograma establecido es el siguiente:

Primer grupo: lunes 27 de julio.Segundo grupo: martes 28 de julio.Tercer grupo: miércoles 29 de julio.

El MEF recomienda a los servidores públicos verificar la fecha que les corresponde según el grupo asignado para el depósito de sus salarios.