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Pago de la segunda quincena de julio: MEF confirma el calendario para servidores públicos

El MEF confirma cuándo se pagará la segunda quincena de julio a los servidores públicos
El MEF confirma cuándo se pagará la segunda quincena de julio a los servidores públicos Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 23/07/2026 14:15
El MEF anunció el calendario de pago de la segunda quincena de julio para los servidores públicos.

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El Ministerio de Economía y Finanzas (MEF) confirmó el calendario de pagos correspondiente a la segunda quincena de julio para los servidores públicos.

De acuerdo con la entidad, los desembolsos se realizarán de forma escalonada durante tres días, iniciando el lunes 27 de julio y concluyendo el miércoles 29 de julio.

El cronograma establecido es el siguiente:

Primer grupo: lunes 27 de julio.Segundo grupo: martes 28 de julio.Tercer grupo: miércoles 29 de julio.

El MEF recomienda a los servidores públicos verificar la fecha que les corresponde según el grupo asignado para el depósito de sus salarios.

MEF confirma la fecha de pago del décimo tercer mes y las quincenas de agosto

El MEF informó que los pagos correspondiente al mes de agosto para los servidores públicos, que incluye el desembolso del décimo tercer mes, además del pago de las dos quincenas.

Según informó la entidad, el décimo tercer mes será pagado el jueves 6 de agosto.

En cuanto a la primera quincena de agosto, los pagos se realizarán de manera escalonada entre el 12 y el 14 de agosto, de la siguiente forma:

Primer grupo: miércoles 12 de agosto.Segundo grupo: jueves 13 de agosto.Tercer grupo: viernes 14 de agosto.

Por su parte, la segunda quincena de agosto será desembolsada del 26 al 28 de agosto, según el siguiente cronograma:

Primer grupo: miércoles 26 de agosto.Segundo grupo: jueves 27 de agosto.Tercer grupo: viernes 28 de agosto.

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