Nueva adenda extiende plazo para presentar ofertas por penal de Divisa

La presentación de propuestas para el diseño, construcción y equipamiento del nuevo Complejo Penitenciario de Provincias Centrales, en Divisa, tendrá nuevas condiciones. El Ministerio de Gobierno modificó el pliego de cargos de la licitación mediante dos adendas. Entre los cambios destaca la extensión del plazo para que las empresas interesadas presenten sus ofertas. La fecha, que inicialmente estaba prevista para el 23 de julio de 2026, pasó al 13 de agosto de 2026. La modificación ocurre después de la reunión previa y de homologación organizada por la Dirección General del Sistema Penitenciario, en la que al menos 18 empresas nacionales e internacionales manifestaron interés en participar en el proceso. Además del cambio en el calendario, las adendas ajustaron requisitos relacionados con la capacidad financiera de los proponentes, la experiencia del personal técnico y varias especificaciones de la obra.

El capital de trabajo mínimo será de $50 millones

Uno de los cambios incorporados al pliego precisa la capacidad financiera que deben demostrar las empresas interesadas. Los proponentes deben acreditar un capital de trabajo mínimo de B/.50 millones para el año fiscal 2025. La licitación también exige experiencia en proyectos de gran complejidad. Entre los requisitos figura la ejecución de al menos dos obras con un monto igual o superior a B/.100 millones durante los últimos 10 años, además de experiencia en proyectos de infraestructura de seguridad, como centros penitenciarios o instalaciones militares. Las condiciones financieras buscan establecer que las empresas participantes cuenten con capacidad suficiente para asumir una obra cuyo precio de referencia asciende a $177,200,000.

Elevan la experiencia exigida al personal clave

Las modificaciones también alcanzan al equipo técnico que debe presentar cada proponente. La experiencia requerida para profesionales clave aumentó de 10 a 15 años. El requisito alcanza a perfiles fundamentales para el diseño, la administración y la ejecución del proyecto. La documentación establece, además, que la experiencia profesional debe contabilizarse a partir de la obtención de la idoneidad correspondiente. Los profesionales que formen parte del equipo deben presentar cartas de responsabilidad en las que acepten formalmente el rol que asumirán dentro del proyecto.

Ajustan especificaciones de la obra

Las adendas también modificaron aspectos técnicos del proyecto. La resistencia mínima del concreto pasó de 280 kg/cm² a 350 kg/cm² para las estructuras contempladas en las especificaciones. La capacidad de diseño del sistema de agua potable también fue actualizada de 3,800 a 3,900 personas. En los pabellones, los materiales para elementos como camarotes, mesas y componentes de los baños deben ser de acero inoxidable de al menos calibre 14. Los cambios forman parte de los ajustes realizados al pliego para precisar las condiciones bajo las cuales las empresas deben preparar sus propuestas. Un proyecto de $177 millones El nuevo complejo penitenciario se construirá en el corregimiento de Los Canelos, distrito de Santa María, provincia de Herrera. La obra tendrá capacidad para 3,000 personas privadas de libertad y busca concentrar en una instalación moderna parte de la atención penitenciaria de las provincias centrales. El proyecto contempla pabellones para distintos niveles de seguridad y áreas diferenciadas para personas procesadas y condenadas. La infraestructura también incluye un complejo educativo y productivo, con escuela, biblioteca, aulas, salas de informática y talleres de capacitación en áreas como electricidad, ebanistería, soldadura, costura y albañilería.