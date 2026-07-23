Nueva adenda extiende plazo para presentar ofertas por penal de Divisa

Las adendas también modificaron aspectos técnicos del proyecto.La resistencia mínima del concreto pasó de 280 kg/cm² a 350 kg/cm² para las estructuras contempladas en las especificaciones.La capacidad de diseño del sistema de agua potable también fue actualizada de 3,800 a 3,900 personas.En los pabellones, los materiales para elementos como camarotes, mesas y componentes de los baños deben ser de acero inoxidable de al menos calibre 14.Los cambios forman parte de los ajustes realizados al pliego para precisar las condiciones bajo las cuales las empresas deben preparar sus propuestas.<b>Un proyecto de $177 millones</b>El nuevo complejo penitenciario se construirá en el corregimiento de Los Canelos, distrito de Santa María, provincia de Herrera.La obra tendrá capacidad para 3,000 personas privadas de libertad y busca concentrar en una instalación moderna parte de la atención penitenciaria de las provincias centrales.El proyecto contempla pabellones para distintos niveles de seguridad y áreas diferenciadas para personas procesadas y condenadas.La infraestructura también incluye un complejo educativo y productivo, con escuela, biblioteca, aulas, salas de informática y talleres de capacitación en áreas como electricidad, ebanistería, soldadura, costura y albañilería.