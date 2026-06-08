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Marc Anthony y la controversia por no acompañar a su hijo en su graduación: las redes cuestionan su ausencia

Marc Anthony divide opiniones tras faltar a la graduación de Oskar Muñiz
Marc Anthony divide opiniones tras faltar a la graduación de Oskar Muñiz Tomada de redes sociales | @marcanthony - @jlo
Por
Emiliana Tuñón
  • 08/06/2026 16:00
La falta de Marc Anthony en un momento importante para su hijo Oskar Muñiz ha desatado un debate entre sus seguidores, mientras se prepara para recibir a su nueva hija.

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El cantante puertorriqueño Marc Anthony se encuentra en el centro de la conversación pública tras no asistir a la graduación de su hijo Oskar Muñiz, un evento familiar que tuvo lugar recientemente en Los Ángeles y que ha generado numerosas reacciones en redes sociales.

La ceremonia marcó el fin de la etapa escolar de Oskar, quien próximamente iniciará estudios de teatro y artes plásticas en Sarah Lawrence College. El joven estuvo acompañado por varios miembros de su familia durante la celebración de este importante logro académico.

La ausencia de Marc Anthony llamó especialmente la atención debido a que el artista no realizó publicaciones de felicitación ni ofreció explicaciones sobre los motivos que le impidieron asistir al acto. Esta situación provocó comentarios y opiniones divididas entre seguidores del cantante y usuarios de redes sociales.

Entre las reacciones destacó un mensaje que cuestionaba la inasistencia del artista al señalar que “un concierto puede ser más importante que la graduación de tu hijo”, reflejando parte del debate que se ha desarrollado en plataformas digitales durante los últimos días.

Mientras continúan las especulaciones sobre las razones de su ausencia, Marc Anthony permanece enfocado en su vida personal junto a Nadia Ferreira, con quien espera la llegada de su hija. Hasta el momento, el intérprete no se ha pronunciado públicamente sobre la controversia que ha surgido tras su inasistencia a la ceremonia.

Marc Anthony y Nadia Ferreira celebran un lujoso baby shower para su futura hija

Marc Anthony y Nadia Ferreira celebraron durante el fin de semana el baby shower de la hija que esperan juntos, realizado en Florida, Estados Unidos.

La celebración tuvo lugar en Casa Ylang Ylang, ubicada en Homestead, donde familiares y amigos cercanos acompañaron a la pareja en una jornada llena de alegría y emotivos momentos antes de la llegada de la nueva integrante de la familia.

La decoración estuvo marcada por una temática elegante en la que predominaron las flores y una combinación de tonos rosa y verde. Las imágenes compartidas en redes sociales mostraron diversos detalles de la fiesta, que destacó por su cuidada ambientación y organización.

Marc Anthony y Nadia Ferreira disfrutaron de la celebración rodeados de sus seres queridos, compartiendo momentos especiales mientras esperan el nacimiento de su hija. La pareja, que contrajo matrimonio en 2023, continúa mostrando públicamente la emoción que vive ante esta nueva etapa familiar.

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