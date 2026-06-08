Marc Anthony y la controversia por no acompañar a su hijo en su graduación: las redes cuestionan su ausencia

El cantante puertorriqueño Marc Anthony se encuentra en el centro de la conversación pública tras no asistir a la graduación de su hijo Oskar Muñiz, un evento familiar que tuvo lugar recientemente en Los Ángeles y que ha generado numerosas reacciones en redes sociales.

La ceremonia marcó el fin de la etapa escolar de Oskar, quien próximamente iniciará estudios de teatro y artes plásticas en Sarah Lawrence College. El joven estuvo acompañado por varios miembros de su familia durante la celebración de este importante logro académico.

La ausencia de Marc Anthony llamó especialmente la atención debido a que el artista no realizó publicaciones de felicitación ni ofreció explicaciones sobre los motivos que le impidieron asistir al acto. Esta situación provocó comentarios y opiniones divididas entre seguidores del cantante y usuarios de redes sociales.

Entre las reacciones destacó un mensaje que cuestionaba la inasistencia del artista al señalar que “un concierto puede ser más importante que la graduación de tu hijo”, reflejando parte del debate que se ha desarrollado en plataformas digitales durante los últimos días.

Mientras continúan las especulaciones sobre las razones de su ausencia, Marc Anthony permanece enfocado en su vida personal junto a Nadia Ferreira, con quien espera la llegada de su hija. Hasta el momento, el intérprete no se ha pronunciado públicamente sobre la controversia que ha surgido tras su inasistencia a la ceremonia.