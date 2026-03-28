Nadia Ferreira revela que espera una niña con Marc Anthony: ¿cuántas hijas tiene el salsero?

La familia de Marc Anthony sigue creciendo y esta vez con una noticia que ha enternecido a sus seguidores: su esposa, Nadia Ferreira, confirmó que el bebé que esperan es una niña.

La revelación se dio el 27 de marzo de 2026, cuando la pareja compartió el especial momento en una publicación de Instagram, confirmando que este será su segundo hijo en común, tras el nacimiento de su primogénito, Marco, en 2023.

Este nuevo integrante no solo amplía la familia, sino que marca un hito importante: será el octavo hijo del cantante, consolidando aún más su conocida faceta como padre de familia numerosa.

¿Cuántas hijas tiene Marc Anthony?

Con la llegada de esta bebé, Marc Anthony sumará tres hijas:

- Arianna Muñiz, su primera hija

- Emme Muñiz, una de los gemelos que tuvo con Jennifer Lopez

Y ahora, la bebé que espera con Nadia Ferreira.

Además, el artista tiene otros cinco hijos varones, alcanzando así un total de ocho hijos entre todas sus relaciones.

Una familia que no deja de crecer

Para Nadia Ferreira, este será su segundo bebé, mientras que para Marc Anthony representa una nueva etapa en su vida familiar, ahora con una niña en camino que se convertirá en la hermana menor de “Marquito”.

La noticia ha generado gran emoción entre fans, no solo por el embarazo, sino porque confirma que el cantante vuelve a experimentar la paternidad, esta vez con una nueva princesa en casa.