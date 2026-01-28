¡La familia crece! Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan su segundo bebé

El reconocido cantante de salsa Marc Anthony y su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, anunciaron que esperan a su segundo hijo en común. La noticia fue compartida por Ferreira a través de sus redes sociales, donde publicó una emotiva fotografía en la que muestra su embarazo, acompañada por las manos de su esposo y de su hijo mayor, Marco.

El anuncio coincidió con la celebración del tercer aniversario de bodas de la pareja. En la publicación, Nadia Ferreira escribió: “¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”, mensaje que rápidamente generó reacciones de felicitación por parte de seguidores y figuras del espectáculo.