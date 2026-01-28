¡La familia crece! Marc Anthony y Nadia Ferreira esperan su segundo bebé

  1. Inicio
Emiliana Tuñón
  • 28/01/2026 12:01
El cantante Marc Anthony y la modelo Nadia Ferreira serán padres nuevamente, según anunciaron a través de sus redes sociales.

El reconocido cantante de salsa Marc Anthony y su esposa, la modelo paraguaya Nadia Ferreira, anunciaron que esperan a su segundo hijo en común. La noticia fue compartida por Ferreira a través de sus redes sociales, donde publicó una emotiva fotografía en la que muestra su embarazo, acompañada por las manos de su esposo y de su hijo mayor, Marco.

El anuncio coincidió con la celebración del tercer aniversario de bodas de la pareja. En la publicación, Nadia Ferreira escribió: “¡Feliz tercer aniversario! Qué regalo tan grande nos da la vida. Dios es grande. Marquito va a ser hermano mayor”, mensaje que rápidamente generó reacciones de felicitación por parte de seguidores y figuras del espectáculo.

Marc Anthony y Nadia Ferreira contrajeron matrimonio en enero de 2023. Ese mismo año nació su primer hijo en común, Marco, a quien la pareja llama cariñosamente “Marquito”. Con la llegada de su segundo bebé, los fanáticos de la relación no tardaron en expresar su alegría y buenos deseos en redes sociales.

El anuncio ha sido celebrado por seguidores del artista y de la ex Miss Paraguay, quienes han acompañado de cerca cada etapa de la vida familiar de la pareja.

