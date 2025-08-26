Nadia Ferreira viene a Panamá a presentar los Premios Juventud

La modelo paraguaya Nadia Ferreira y esposa de Marc Anthony, llegará a Panamá para ser parte de la conducción de los Premios Juventud 2025, marcando así su debut como presentadora en la vigésima segunda edición de esta gala que celebra la música, el entretenimiento y la cultura juvenil.

Ferreira compartirá escenario con Clarissa Molina, quien fue la primera confirmada como host del evento, y con Alejandra Espinoza, una figura ya reconocida por su experiencia en ediciones anteriores de los galardones.

Aunque es la primera vez que Nadia Ferreira participa como anfitriona de Premios Juventud, la exreina de belleza ya cuenta con experiencia en otras premiaciones internacionales, lo que anticipa una conducción fresca y carismática en la llamada “fiesta más hot del año”.

La ceremonia se celebrará por primera vez en Panamá, donde reunirá a estrellas internacionales y ofrecerá un espectáculo que promete deslumbrar a los fanáticos de la música y el entretenimiento.