Díaz-Canel asegura que se respetan derechos de 10 panameños detenidos en Cuba

El presidente de Cuba, Miguel Díaz-Canel, afirmó la mañana de este viernes 13 de marzo que se están respetando los derechos de los diez ciudadanos panameños detenidos en la isla hace dos semanas tras escribir mensajes contra el régimen cubano.

El mandatario confirmó que el embajador de Panamá en Cuba, Edwin Pitti, pudo visitar al grupo, que permanece recluido en la cárcel de Villa Marista.

Los panameños fueron detenidos después de ingresar a la isla con el propósito de confeccionar letreros con contenidos que las autoridades cubanas calificaron como “subversivos y contrarios al orden constitucional”.

El Ministerio del Interior de Cuba indicó que los implicados habrían reconocido ser autores de los hechos ocurridos en la ciudad de La Habana. De acuerdo con la legislación cubana, podrían enfrentar condenas de hasta 10 años de prisión.

El Gobierno de Panamá reiteró su interés en que, dentro del proceso legal en curso, se garanticen plenamente los derechos de sus ciudadanos, incluyendo el respeto al debido proceso, la presunción de inocencia y el acceso a una adecuada asistencia jurídica local. También señaló que los detenidos mantienen comunicación con sus familiares.

Durante la conferencia de prensa, Díaz-Canel sostuvo además que los detenidos estarían señalando a las personas que presuntamente financiaron su viaje a la isla.

En el mismo encuentro con la prensa, el gobernante indicó que el régimen cubano evalúa la liberación de un grupo de presos políticos antes de la celebración de Semana Santa.

Asimismo, confirmó que su administración mantiene negociaciones con el gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y adelantó que ambos países cooperarán en la investigación sobre la muerte de cuatro personas ocurrida recientemente en aguas cubanas.

El incidente se registró el 25 de febrero, cuando una lancha rápida con matrícula del estado de Florida abrió fuego contra una unidad de las Tropas Guardafronteras del Ministerio del Interior cubano.

Según medios estatales, el enfrentamiento ocurrió aproximadamente a una milla náutica al noreste del canalizo El Pino, en la zona de Cayo Falcones, municipio de Corralillo, en la provincia de Villa Clara. El hecho dejó al menos cuatro personas muertas y seis heridas.

El Gobierno cubano aseguró que mantiene su determinación de proteger sus aguas territoriales y que la defensa de estas constituye un pilar fundamental para la soberanía y la estabilidad regional.