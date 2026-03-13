Díaz-Canel revela diálogo entre Cuba y Estados Unidos para buscar soluciones a conflictos bilaterales

El presidente de Cuba Miguel Díaz-Canel confirmó la mañana de este viernes 13 de marzo que funcionarios de su administración sostuvieron recientemente conversaciones con representantes del gobierno de Estados Unidos con el objetivo de explorar, mediante el diálogo, posibles soluciones a las diferencias bilaterales existentes entre ambas naciones.

Durante una conferencia de prensa este viernes, Día<-Canel explicó que estos contactos se desarrollan en coherencia con la política histórica de la revolución cubana y bajo la orientación del líder histórico del proceso revolucionario, Raúl Castro.

Según Díaz-Canel, las conversaciones han sido coordinadas con las principales instancias del Partido, el Gobierno y el Estado cubano.

El presidente señaló que los intercambios fueron favorecidos por la mediación y los esfuerzos de actores internacionales interesados en abrir canales de diálogo entre ambos países, especialmente en momentos de tensión diplomática.

“Siempre que hemos estado en situaciones tensas en las relaciones con los Estados Unidos aparecen esfuerzos por buscar canales de diálogo y conversaciones. No es la primera vez que Cuba entra en un proceso de este tipo”, afirmó.

Díaz-Canel recordó como antecedente reciente el proceso de conversaciones impulsado años atrás entre el entonces presidente estadounidense Barack Obama y el gobierno cubano, encabezado por Raúl Castro, el cual derivó en un acercamiento diplomático entre ambos países.

De acuerdo con el mandatario, uno de los objetivos principales de las actuales conversaciones es identificar los problemas bilaterales que requieren solución y analizar posibles vías de negociación para abordarlos.

El mandatario dijo que Cuba mantiene la disposición de tratar sus diferencias con Estados Unidos a través del diálogo, siempre en defensa de la soberanía nacional y los principios del país.