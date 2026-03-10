El plan de Trump para Cuba: negociación entre ambos países abriría economía sin desplazar a los Castro

El acercamiento resulta llamativo porque contrasta con la postura adoptada por Trump durante su primer mandato. En 2017, en un acto con exiliados cubanos en <b>La Pequeña Habana de Miami</b>, el entonces presidente anunció la cancelación del acuerdo impulsado por <b>Barack Obama</b>, que había restablecido relaciones diplomáticas con Cuba en 2014.Tras ese anuncio, su administración endureció las restricciones relacionadas con <b>viajes, comercio y envío de remesas</b> hacia la isla.En ese momento, Washington condicionaba cualquier negociación a <b>la liberación de presos políticos y avances en libertades civiles</b>.