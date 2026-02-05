Cuba busca negociar con Estados Unidos tras la falta de petróleo venezolano

Ante las versiones que caracterizan la relación entre Cuba y Venezuela como de dependencia, Díaz-Canel rechazó esa interpretación y afirmó que se trata de un vínculo de colaboración.'Muchos tratan de verla como una relación de dependencia entre dos países, y con eso lo que hacen es restringirla, reducirla a un intercambio de mercancías y servicios, y esa no es la realidad de la relación que hemos tenido con la Revolución Bolivariana', sostuvo el mandatario, aludiendo al fortalecimiento de los lazos impulsado por Hugo Chávez y continuado por Nicolás Maduro.No obstante, Díaz-Canel aseguró que, si bien el combustible venezolano representa una parte importante de las necesidades energéticas de Cuba, no constituye la única fuente imprescindible para la isla.El dirigente cubano enfatizó que la orden ejecutiva firmada el 29 de enero por Donald Trump, que impone aranceles a los países que suministren petróleo a Cuba, agravó aún más estas circunstancias. Añadió que el bloqueo naval de Estados Unidos, que impide a barcos venezolanos u otros países suministrar petróleo a la isla, ha contribuido a profundizar la crisis económica cubana.'El futuro de las relaciones con Venezuela está en la manera en que seamos capaces de construir ese futuro desde la situación presente, de una Venezuela que ha sido agredida', vaticinó Díaz-Canel.La nueva Ley de Hidrocarburos de Venezuela, aprobada por la Asamblea Nacional e impulsada por la presidenta encargada Delcy Rodríguez, excluye explícitamente las transacciones petroleras con Cuba, así como con Rusia, Irán y Corea del Norte.