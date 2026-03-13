Trump mira primero los pies de su equipo: la extraña manía del presidente que causa burlas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, vuelve a llamar la atención por una curiosa costumbre dentro de su entorno político: su obsesión con los zapatos que usan los miembros de su equipo.

De acuerdo con reportes de prensa internacional, el mandatario suele mirar primero el calzado de sus asesores, aliados y funcionarios cuando se reúne con ellos.

Si el modelo no le convence, no duda en comentarlo e incluso termina regalándoles un nuevo par.

El detalle que más sorprende es que Trump suele comprar el mismo modelo de zapatos, valorado en aproximadamente 145 dólares, para las personas de su círculo cercano.

Trump revisa el calzado de sus colaboradores

Según las revelaciones, el presidente desarrolló esta costumbre luego de encontrar un modelo de zapatos que considera particularmente cómodo y elegante.

Desde entonces, el mandatario presta especial atención al calzado de quienes trabajan con él. Si considera que el estilo no es adecuado, puede preguntar directamente la talla del funcionario y ordenar un nuevo par.

En algunos casos, incluso ha pedido a sus colaboradores que usen los zapatos que él les regaló cuando asisten a reuniones o eventos.

Algunos funcionarios los usan aunque no sean su talla

La situación ha generado comentarios y bromas en círculos políticos y en redes sociales, ya que algunos funcionarios han admitido usar los zapatos aunque no les queden perfectamente, simplemente para evitar incomodar al presidente.

Uno de los casos que más llamó la atención fue el del senador y actual secretario de Estado, Marco Rubio, quien fue visto usando un par que, según comentarios en redes, parecía más grande de lo habitual.

Un gesto que mezcla estilo y poder

Lo que comenzó como una preferencia personal de Trump terminó convirtiéndose en una especie de ritual dentro de su círculo político.

Para algunos analistas, el gesto funciona como una señal de cercanía con el mandatario. Para otros críticos, se trata de una peculiar forma de mostrar autoridad dentro de su equipo.