‘Nuestro personal sale a diario a una labor peligrosa’: Ovil Moreno pide seguro privado para ‘Hormiguitas’

La propuesta surge luego de un accidente que conmocionó al país: dos trabajadoras de aseo fueron atropelladas por un bus tipo “diablo rojo” mientras realizaban labores en la calle, dejando a una de ellas hospitalizada en condición delicada.

El administrador de la Autoridad de Aseo Urbano y Domiciliario (AAUD) , Ovil Moreno, pidió a diputados de la Asamblea Nacional de Panamá impulsar la creación de un seguro privado para las trabajadoras de aseo conocidas como “hormiguitas” y el resto del personal operativo.

“Nuestro personal sale a diario a hacer una labor muy peligrosa”

Durante su comparecencia ante una comisión legislativa, Moreno advirtió que los trabajadores de aseo enfrentan riesgos constantes mientras cumplen su trabajo en las calles.

“El personal sale a diario y hace una labor muy peligrosa”, advirtió el funcionario al explicar que los trabajadores están expuestos a accidentes de tránsito, amenazas e incluso situaciones de violencia mientras realizan trabajos de limpieza urbana.

El administrador señaló que muchas veces el personal se encuentra limpiando avenidas con alto tráfico o sectores conflictivos, donde incluso se han reportado amenazas con fuego contra trabajadores de campo.

El accidente que encendió las alarmas

El llamado a crear un seguro privado se produce después del atropello de dos trabajadores de aseo mientras realizaban sus labores.

Una de ellas, identificada como Eusebia de Suárez, permanece en estado crítico tras ser embestida por un autobús, mientras que otro trabajador sufrió heridas en la cabeza y tuvo que recibir puntos durante su recuperación.

El caso reavivó el debate sobre las condiciones en las que trabajan las llamadas “hormiguitas”, quienes diariamente recorren calles y avenidas desde la madrugada para mantener limpia la ciudad.

Buscan atención médica rápida para los trabajadores

Moreno explicó que el objetivo es que los trabajadores del aseo cuenten con un seguro privado de vida, salud y hospitalización, que les permita recibir atención médica rápida en caso de accidentes durante su jornada laboral.

Actualmente, más de 1,500 trabajadores de la AAUD realizan labores de limpieza y recolección en la ciudad, muchas veces expuestos al tráfico vehicular y otras situaciones de riesgo.

El administrador insistió en que el país debe pasar de lamentar los accidentes para tomar medidas concretas para proteger a quienes realizan uno de los trabajos más duros del servicio público.

“Tenemos que pasar de lamentarnos a accionar”, sostuvo al pedir respaldo de los diputados para avanzar con esta iniciativa.