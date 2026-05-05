Operación Courier en Panamá deja 11 aprehendidos por tráfico de drogas

Un total de 11 personas fueron aprehendidas durante la <b>'Operación Courier'</b>, desarrollada en distintos puntos del distrito de Panamá, como parte de una investigación por tráfico internacional de drogas.A través de su red social X, <a href="/tag/-/meta/procurador-general-de-la-nacion">la Procuraduría General de la Nación (PGN)</a>, informó que las diligencias incluyeron <b>más de 10 allanamientos autorizados por un juez de garantías</b>, en los que las autoridades ubicaron indicios relacionados con una presunta <b>estructura criminal que utilizaba empresas de envíos para trasladar sustancias ilícitas hacia Norteamérica y Europa</b>.De acuerdo con la información oficial, entre los aprehendidos hay ciudadanos panameños y extranjeros, presuntamente vinculados a esta red.El operativo fue ejecutado en coordinación con la <a href="/tag/-/meta/pn-policia-nacional">Policía Nacional</a> y el <a href="/tag/-/meta/senan-servicio-nacional-aeronaval">Servicio Nacional Aeronaval</a>. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones mientras avanzan los procesos correspondientes contra los implicados.