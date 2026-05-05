Operación Courier en Panamá deja 11 aprehendidos por tráfico de drogas

Un total de 11 personas fueron aprehendidas durante la “Operación Courier”, desarrollada en distintos puntos del distrito de Panamá, como parte de una investigación por tráfico internacional de drogas.

A través de su red social X, la Procuraduría General de la Nación (PGN), informó que las diligencias incluyeron más de 10 allanamientos autorizados por un juez de garantías, en los que las autoridades ubicaron indicios relacionados con una presunta estructura criminal que utilizaba empresas de envíos para trasladar sustancias ilícitas hacia Norteamérica y Europa.

De acuerdo con la información oficial, entre los aprehendidos hay ciudadanos panameños y extranjeros, presuntamente vinculados a esta red.

El operativo fue ejecutado en coordinación con la Policía Nacional y el Servicio Nacional Aeronaval. Las autoridades mantienen abiertas las investigaciones mientras avanzan los procesos correspondientes contra los implicados.