¡Atención! Panamá refuerza vigilancia ante casos de sarampión en la región

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica en todo el país tras los recientes casos de sarampión reportados en Costa Rica, con el fin de evitar la introducción y propagación de esta enfermedad en el territorio nacional.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, señaló que las autoridades sanitarias han intensificado las acciones de orientación a la población sobre los síntomas del sarampión, los grupos más vulnerables y la importancia de la vacunación como principal medida de prevención.

Gill también hizo un llamado a las personas que tengan previsto viajar a países donde se han detectado casos de la enfermedad para que verifiquen su esquema de vacunación y, en caso de no contar con la dosis correspondiente, acudan a los centros de salud para aplicársela.

La vacuna contra el sarampión forma parte del Esquema Nacional de Vacunación y está disponible de manera gratuita en las instalaciones de salud del país. Además, su aplicación se reforzará durante las jornadas de inmunización que se realizarán en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas.