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¡Atención! Panamá refuerza vigilancia ante casos de sarampión en la región

El Ministerio de Salud intensifica vigilancia por riesgo de sarampión
El Ministerio de Salud intensifica vigilancia por riesgo de sarampión Cedida
Por
Emiliana Tuñón
  • 13/03/2026 11:51
El Ministerio de Salud pide a la población revisar su esquema de vacunación contra el sarampión, especialmente si planea viajar.

El Ministerio de Salud (Minsa) anunció el reforzamiento de la vigilancia epidemiológica en todo el país tras los recientes casos de sarampión reportados en Costa Rica, con el fin de evitar la introducción y propagación de esta enfermedad en el territorio nacional.

La directora general de Salud Pública, Yelkys Gill, señaló que las autoridades sanitarias han intensificado las acciones de orientación a la población sobre los síntomas del sarampión, los grupos más vulnerables y la importancia de la vacunación como principal medida de prevención.

Gill también hizo un llamado a las personas que tengan previsto viajar a países donde se han detectado casos de la enfermedad para que verifiquen su esquema de vacunación y, en caso de no contar con la dosis correspondiente, acudan a los centros de salud para aplicársela.

La vacuna contra el sarampión forma parte del Esquema Nacional de Vacunación y está disponible de manera gratuita en las instalaciones de salud del país. Además, su aplicación se reforzará durante las jornadas de inmunización que se realizarán en el marco de la Semana de Vacunación en las Américas.

El Ministerio de Salud llama a vacunarse contra el sarampión
El Ministerio de Salud llama a vacunarse contra el sarampión Cedida

Entre los síntomas de esta enfermedad viral se encuentran fiebre, congestión nasal, malestar general, dolor corporal y la aparición de una erupción cutánea rojiza conocida como exantema.

Por su parte, el jefe encargado del Departamento de Epidemiología del Minsa, Pablo González, advirtió que la circulación del virus en el hemisferio norte aumenta el riesgo de exposición, especialmente ante la realización de eventos internacionales de gran magnitud como la Copa Mundial de la FIFA 2026.

El especialista recomendó que las personas que planeen viajar a zonas donde se registran casos se apliquen la vacuna al menos 15 días antes del viaje para garantizar una protección adecuada.

El Minsa recordó que Panamá no registra casos de sarampión desde noviembre de 1995, resultado atribuido a las altas coberturas de vacunación y al sistema de vigilancia epidemiológica que mantiene la institución.

Sin embargo, las autoridades reiteraron el llamado a la población a mantener actualizado su esquema de vacunación y acudir oportunamente a los servicios de salud, especialmente ante el aumento de brotes en países como México, Canadá, Estados Unidos y Bolivia, así como un nuevo brote reportado en Guatemala.

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