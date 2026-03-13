Los billetes británicos dirán adiós a figuras históricas y apostarán por la naturaleza

El Banco de Inglaterra anunció que el líder británico de la Segunda Guerra Mundial, Winston Churchill dejará de aparecer en el billete de cinco libras esterlinas como parte de un rediseño que incorporará escenas de la naturaleza y fauna del país.

La decisión también afectará a otras figuras históricas que actualmente aparecen, como la novelista Jane Austen, presente en el billete de 10 libras; el pintor J. M. W. Turner, en el de 20 libras; y el matemático y descifrador de códigos Alan Turing, en el de 50 libras.

De acuerdo con la entidad, la próxima serie de billetes reemplazará los retratos de personalidades destacadas por imágenes de animales autóctonos del Reino Unido, acompañadas de paisajes naturales y elementos de la flora local.

Entre las especies que podrían aparecer en los nuevos diseños —sujetas a consulta pública— se encuentran tejones, nutrias, ranas, erizos, lechuzas y tritones.

El banco explicó que durante más de medio siglo los billetes han rendido homenaje a figuras históricas que contribuyeron al pensamiento, la innovación, el liderazgo y los valores nacionales. Sin embargo, considera que el nuevo enfoque permitirá destacar otro aspecto importante del país: su biodiversidad.

La institución tiene previsto abrir a finales de este año una consulta pública para conocer qué especies de fauna silvestre le gustaría ver al público en la nueva serie de billetes.

Por su parte, la responsable de emisión monetaria del banco, Victoria Cleland, señaló que uno de los factores clave en el diseño de los nuevos billetes es reforzar las medidas contra la falsificación.

Según explicó, los elementos inspirados en la naturaleza ofrecen mayores posibilidades para mejorar la autenticación de los billetes, además de permitir mostrar la diversidad de especies del país.

A pesar del anuncio, los nuevos billetes tardarán varios años en entrar en circulación. Mientras tanto, seguirán mostrando el retrato del rey Carlos III en el anverso, y los billetes con la imagen de la fallecida reina Isabel II continuarán utilizándose normalmente.