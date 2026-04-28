Las 5 noticias que debes leer hoy | 28 de abril

Escándalo en Colombia: familia Abadi bajo investigación por lavado y contrabando

Las autoridades colombianas investigan a la familia Abadi por presuntos vínculos con lavado de dinero y contrabando relacionados con la marca Lili Pink.

El caso ha puesto bajo la lupa el origen de capitales y presuntas irregularidades en operaciones comerciales, mientras avanzan las pesquisas sobre una red empresarial señalada por delitos financieros.

Segunda inspección detecta más insumos médicos vencidos en depósitos de la CSS

Una nueva inspección en depósitos de la Caja de Seguro Social (CSS) en Felipillo reveló más insumos médicos vencidos, ampliando el alcance de la investigación en curso.

Autoridades mantienen las pesquisas tras detectar productos caducados, algunos con fechas entre 2014 y 2024, en un caso que ya supera los $2.5 millones en pérdidas.

Bioetanol en Panamá: la historia detrás de su implementación obligatoria

El debate sobre el uso obligatorio del bioetanol en Panamá revela una historia marcada por decisiones políticas, intereses económicos y cuestionamientos técnicos.

La medida, vinculada al sector azucarero y energético, sigue generando controversia sobre su impacto real en la economía, el ambiente y el consumidor.

Usuarios cuestionan alza de tarifas de Tigo; la empresa responde

Clientes de Tigo han manifestado su inconformidad por recientes aumentos en tarifas de servicios, mientras la empresa asegura que los ajustes responden a mejoras en beneficios y calidad.

El tema ha generado debate sobre costos, transparencia y la relación entre precio y servicio en el mercado de telecomunicaciones.

IDAAN realiza trabajos en la capital y reporta sectores con agua irregular

El IDAAN mantiene operativos en distintos puntos de la ciudad de Panamá para reparar fugas y mejorar el sistema, lo que ha provocado irregularidades en el suministro en varias comunidades.

Las autoridades recomiendan tomar previsiones mientras continúan los trabajos en la red de distribución.