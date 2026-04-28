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Economía

Centro Bancario Internacional de Panamá suma bancos de Bolivia y Ecuador

El superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong
El superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong Roberto Barrios | La Estrella de Panamá
Por
Lourdes García Armuelles
  • 28/04/2026 18:24
Así lo confirmó la Superintendencia de Bancos, quien considera que este panorama confirma la solidez y atractivo del sistema bancario, que continúa consolidándose como plataforma regional

El Centro Bancario Internacional (CBI) cerró diciembre de 2025 con un desempeño positivo en sus principales indicadores.

Los pasivos alcanzaron $144,070 millones, reflejando un crecimiento de 4.3% interanual.

Los depósitos locales sumaron $70,242 millones, con un alza de 2.5%, mientras que los depósitos externos mostraron mayor dinamismo al crecer 11.1%, llegando a $46,568 millones.

El superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, destacó que los bancos representan cerca del 92% de los activos del centro financiero, el cual aporta alrededor del 6.8% del PIB nacional.

“No es poca cosa: solo los bancos generan 26 mil empleos directos y, si sumamos los indirectos, podemos hablar de hasta 100 mil puestos de trabajo, incluyendo seguros y casas de valores”, subrayó. Ayón, este martes durante su paso a la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional.

Los resultados financieros acompañan este crecimiento: las utilidades acumuladas alcanzaron $3,001 millones en 2025, un incremento de 2.4% respecto a 2024.

El margen de interés neto se expandió en 9%, pasando de $1,778 millones a $1,938 millones, mientras que los ingresos por operaciones crecieron 4.7% hasta $5,679 millones.

Los ingresos por intereses también aumentaron 3.8%, llegando a $8,372 millones.

Nuevos miembros

Ayón Wong enfatizó que el centro bancario ha mantenido un ritmo sostenido de crecimiento, lo que ha favorecido la llegada de nuevos actores internacionales.

En 2025 ingresó el BBVA, y para 2026 ya se otorgó licencia a un banco boliviano —el segundo más grande de ese país—.

Además, dijo, uno de los principales bancos de Ecuador solicitó retomar operaciones en Panamá, y otras entidades suramericanas han manifestado interés en establecerse en el país.

“Este panorama confirma la solidez y atractivo del sistema bancario panameño, que continúa consolidándose como plataforma regional para la expansión de instituciones financieras internacionales”, destacó el superintendente.

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