Centro Bancario Internacional de Panamá suma bancos de Bolivia y Ecuador

El Centro Bancario Internacional (CBI) cerró diciembre de 2025 con un desempeño positivo en sus principales indicadores. Los pasivos alcanzaron $144,070 millones, reflejando un crecimiento de 4.3% interanual. Los depósitos locales sumaron $70,242 millones, con un alza de 2.5%, mientras que los depósitos externos mostraron mayor dinamismo al crecer 11.1%, llegando a $46,568 millones.

El superintendente de Bancos, Milton Ayón Wong, destacó que los bancos representan cerca del 92% de los activos del centro financiero, el cual aporta alrededor del 6.8% del PIB nacional. “No es poca cosa: solo los bancos generan 26 mil empleos directos y, si sumamos los indirectos, podemos hablar de hasta 100 mil puestos de trabajo, incluyendo seguros y casas de valores”, subrayó. Ayón, este martes durante su paso a la Comisión de Economía y Finanzas de la Asamblea Nacional. Los resultados financieros acompañan este crecimiento: las utilidades acumuladas alcanzaron $3,001 millones en 2025, un incremento de 2.4% respecto a 2024. El margen de interés neto se expandió en 9%, pasando de $1,778 millones a $1,938 millones, mientras que los ingresos por operaciones crecieron 4.7% hasta $5,679 millones. Los ingresos por intereses también aumentaron 3.8%, llegando a $8,372 millones.

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