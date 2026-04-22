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Seguro Social: investigaciones continúan y apuntan a más medicamentos vencidos

Mon indicó que las investigaciones continúan y no se descarta que la cifra aumente.
Mon indicó que las investigaciones continúan y no se descarta que la cifra aumente. Archivo | La Estrella de Panamá
Por
Emiliana Tuñón
  • 22/04/2026 17:01
El director general de la CSS advirtió que las investigaciones por medicamentos vencidos podrían revelar una cifra mayor a la detectada inicialmente.

El director general de la Caja de Seguro Social (CSS), Dino Mon, brindó detalles sobre las investigaciones en curso tras la detección de medicamentos e insumos vencidos en depósitos de la institución.

Según Mon, la situación fue identificada luego de una inspección realizada por el Ministerio Público en instalaciones ubicadas en Felipillo y El Crisol, donde se encontraron productos vencidos valorados en aproximadamente $2.5 millones.

El funcionario indicó que las investigaciones continúan y no se descarta que la cifra aumente.

“Estas investigaciones no han acabado, apuntan a que hay una cantidad mayor. Nosotros dimos un arqueo de una cantidad inicial y con eso se iniciaron las investigaciones”, señaló.

Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas las pesquisas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, a raíz del hallazgo detectado durante la inspección ocular en los depósitos de la entidad.

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