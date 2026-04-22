Seguro Social: investigaciones continúan y apuntan a más medicamentos vencidos

El funcionario indicó que las investigaciones continúan y no se descarta que la cifra aumente. 'Estas investigaciones no han acabado, apuntan a que hay una cantidad mayor. Nosotros dimos un arqueo de una cantidad inicial y con eso se iniciaron las investigaciones', señaló.Por su parte, la Fiscalía Anticorrupción mantiene abiertas las pesquisas por la presunta comisión de delitos contra la administración pública, a raíz del hallazgo detectado durante la inspección ocular en los depósitos de la entidad.