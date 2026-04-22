Presidente de CAF: ‘La informalidad es un enemigo silencioso de América Latina’

La seguridad es otro de los grandes desafíos. América Latina concentra un tercio de los homicidios del mundo y lidera en mercados criminales internacionales como narcotráfico, trata de personas, minería ilegal y tráfico de fauna.<i><b>'El crimen avanza a toda velocidad mientras los gobiernos reforman a un ritmo lento. El déficit más grave no es fiscal, sino de esperanza y confianza en el futuro'</b></i>, alertó el presidente de CAF, aludiendo a la erosión de la fe en la democracia y al desánimo de los jóvenes, de los cuales cerca del 20% ni estudian ni trabajan.Díaz-Granados insistió en que la región debe enfrentar estos retos en medio de transiciones globales como la digital, energética y climática.<i><b>'Desde CAF queremos ayudar a los gobiernos a entender los desbalances estructurales y acompañarlos en el esfuerzo de construir alianzas y cooperaciones que fortalezcan el tejido social'</b></i>, concluyó.El estudio de formalización plantea con una agenda de políticas públicas que busca reducir la informalidad, fomentar la innovación y profundizar la integración internacional, acompañada de fundamentos indispensables: un Estado ágil, finanzas públicas sólidas y consenso social para garantizar la viabilidad de las reformas.