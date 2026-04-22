Presidente de CAF: ‘La informalidad es un enemigo silencioso de América Latina’

El presidente de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, Sergio Díaz-Granados, presentó en México las conclusiones de dos estudios recientes que buscan replantear las preguntas centrales sobre el futuro de la región: cómo elevar la productividad, reducir la informalidad y enfrentar los déficits estructurales que frenan el crecimiento.

Díaz-Granados recordó que Europa, tras alcanzar una convergencia del 95% con Estados Unidos en los años noventa, retrocedió dos décadas después en productividad, lo que generó un debate sobre las fallas de su modelo: fragmentación del mercado, exceso de regulación y falta de coordinación.

“Si Europa llora, América Latina debería preocuparse aún más, porque nuestra fragmentación es de 200 años”, señaló, subrayando que la región no ha logrado aprovechar su mercado de 650 millones de personas para impulsar el crecimiento empresarial.

El reporte titulado “Raíces del futuro: el nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe” subraya que, en un contexto global marcado por la creciente demanda de alimentos, la transición energética y la reconfiguración de las cadenas de valor, los territorios rurales se consolidan como un activo estratégico.

Con alrededor de 120 millones de habitantes, más de 18 millones de idades productivas agropecuarias, el 22% de la superficie boscosa mundial, el 50% de la biodiversidad conocida uny cerca del 60% de los recursos globales de litio, estas zonas son fundamentales para la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la transición energética.

Además, el 33% de la población rural no tiene cuenta bancaria ni utiliza dinero móvil; solo el 55% cuenta con acceso a agua gestionada de forma segura; apenas el 11% de los hogares dispone de saneamiento adecuado conectado a red; y únicamente el 40% vive a menos de dos kilómetros de una vía pavimentada.

CAF propone una hoja de ruta integral para transformar el potencial del mundo rural en desarrollo sostenible e inclusivo. La agenda combina políticas productivas, sociales y de infraestructura.