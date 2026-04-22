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Economía

Presidente de CAF: ‘La informalidad es un enemigo silencioso de América Latina’

El presidente de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, Sergio Díaz-Granados.
El presidente de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, Sergio Díaz-Granados. Cedida
Por
Lourdes García Armuelles
  • 22/04/2026 17:01
Para Sergio Díaz-Granados la región no ha logrado aprovechar su mercado de 650 millones de personas para impulsar el crecimiento empresarial

El presidente de CAF –banco de desarrollo de América Latina y el Caribe–, Sergio Díaz-Granados, presentó en México las conclusiones de dos estudios recientes que buscan replantear las preguntas centrales sobre el futuro de la región: cómo elevar la productividad, reducir la informalidad y enfrentar los déficits estructurales que frenan el crecimiento.

Díaz-Granados recordó que Europa, tras alcanzar una convergencia del 95% con Estados Unidos en los años noventa, retrocedió dos décadas después en productividad, lo que generó un debate sobre las fallas de su modelo: fragmentación del mercado, exceso de regulación y falta de coordinación.

“Si Europa llora, América Latina debería preocuparse aún más, porque nuestra fragmentación es de 200 años”, señaló, subrayando que la región no ha logrado aprovechar su mercado de 650 millones de personas para impulsar el crecimiento empresarial.

El reporte titulado “Raíces del futuro: el nuevo mundo rural de América Latina y el Caribe” subraya que, en un contexto global marcado por la creciente demanda de alimentos, la transición energética y la reconfiguración de las cadenas de valor, los territorios rurales se consolidan como un activo estratégico.

Con alrededor de 120 millones de habitantes, más de 18 millones de idades productivas agropecuarias, el 22% de la superficie boscosa mundial, el 50% de la biodiversidad conocida uny cerca del 60% de los recursos globales de litio, estas zonas son fundamentales para la seguridad alimentaria, la sostenibilidad ambiental y la transición energética.

Además, el 33% de la población rural no tiene cuenta bancaria ni utiliza dinero móvil; solo el 55% cuenta con acceso a agua gestionada de forma segura; apenas el 11% de los hogares dispone de saneamiento adecuado conectado a red; y únicamente el 40% vive a menos de dos kilómetros de una vía pavimentada.

CAF propone una hoja de ruta integral para transformar el potencial del mundo rural en desarrollo sostenible e inclusivo. La agenda combina políticas productivas, sociales y de infraestructura.

Productividad

El informe Impulsando el crecimiento en un mundo cambiante: Innovación, integración y formalización para América Latina y el Caribe plantea que la pregunta sigue vigente: ¿por qué América Latina se rezaga? Para Díaz-Granados, la baja productividad explica gran parte de los problemas sociales y económicos. “La informalidad laboral es un enemigo silencioso que impide a millones de personas acceder a sistemas de protección social”, advirtió.

El presidente de CAF destacó algunos avances que deben preservarse, como la autonomía de los bancos centrales en varios países y la solidez del sistema financiero, que contrasta con las crisis recurrentes de décadas pasadas. “América Latina tiene un vaso medio lleno de reformas acumuladas que hay que cuidar, pero también un vaso medio vacío con problemas persistentes”, dijo.

Entre los déficits estructurales mencionó la pobreza, la desigualdad y la falta de infraestructura, que requieren inversiones por trillones de dólares en aeropuertos, puertos y carreteras.

Recordó que el crecimiento regional ha caído de un promedio de 5% en las décadas de 1950 a 1970 a menos del 2% en la actualidad, insuficiente para superar la pobreza y consolidar una clase media estable.

Cedida
Cedida presentación del estudio Impulsando el crecimiento en un mundo cambiante: Innovación, integración y formalización para América Latina y el Caribe

La seguridad es otro de los grandes desafíos. América Latina concentra un tercio de los homicidios del mundo y lidera en mercados criminales internacionales como narcotráfico, trata de personas, minería ilegal y tráfico de fauna.

“El crimen avanza a toda velocidad mientras los gobiernos reforman a un ritmo lento. El déficit más grave no es fiscal, sino de esperanza y confianza en el futuro”, alertó el presidente de CAF, aludiendo a la erosión de la fe en la democracia y al desánimo de los jóvenes, de los cuales cerca del 20% ni estudian ni trabajan.

Díaz-Granados insistió en que la región debe enfrentar estos retos en medio de transiciones globales como la digital, energética y climática.

“Desde CAF queremos ayudar a los gobiernos a entender los desbalances estructurales y acompañarlos en el esfuerzo de construir alianzas y cooperaciones que fortalezcan el tejido social”, concluyó.

El estudio de formalización plantea con una agenda de políticas públicas que busca reducir la informalidad, fomentar la innovación y profundizar la integración internacional, acompañada de fundamentos indispensables: un Estado ágil, finanzas públicas sólidas y consenso social para garantizar la viabilidad de las reformas.

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