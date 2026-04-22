Las 5 noticias que debes saber hoy en Panamá y el mundo | 22 de abril

La agenda informativa de Panamá y el mundo estuvo marcada por diversos hechos relevantes este miércoles 22 de abril, tanto en el ámbito nacional como internacional.

-El Ministerio de Educación (Meduca) presentó una denuncia ante el Ministerio Público por la presunta existencia de una red de corrupción que involucraría a funcionarios y docentes en distintas regiones del país.

-El Ministerio de Relaciones Exteriores emitió un pronunciamiento en el que la administración del presidente José Raúl Mulino condenó “de la forma más enérgica” la incautación de un buque con bandera panameña por parte de autoridades de Irán.

-La Corte Suprema de Justicia concedió un amparo de garantías constitucionales a la Fiscalía de Los Santos, en el marco de las investigaciones relacionadas con la contaminación del río La Villa.

-La Dirección General del Sistema Penitenciario anunció la suspensión temporal de las visitas presenciales en los centros penitenciarios La Joya, La Joyita y La Nueva Joya, como medida preventiva.

-El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó a través de su red social Truth Social que Irán atraviesa una severa crisis económica y enfrenta fuertes presiones internas.