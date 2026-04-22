Fiscalía de Los Santos, con el camino despejado para indagar a porcinocultor por la contaminación del río La Villla

La Corte Suprema de Justicia concedió un amparo de garantía de garantías constitucionales a la Fiscalía de Los Santos relacionada con las investigaciones que adelanta sobre la contaminación del río La Villa.

De acuerdo a fuentes del Ministerio Público, la Corte confirmó el amparo de garantías que el Tribunal Superior del Cuarto Distrito Judicial, otorgó al revocar la decisión de un juzgado de no admitir el amparo presentado por la Fiscalía. Ahora, la Fiscalía de Los Santos tiene el camino despejado para programar la audiencia de imputación.

Los hechos se registraron en el sector de Los Ñopos, corregimiento de Llano de Piedra, distrito de Macaracas, donde las investigaciones de la Fiscalía han determinado que los desechos provenientes de una finca porcina eran vertidos de manera irregular en un embalse que conecta directamente con una quebrada, que desemboca en el río Estivaná, afluente del río La Villa, principal fuente hídrica de la región de Azuero.

De acuerdo a la Fiscalía, esta realidad ha causando un perjuicio ambiental.

La Fiscalía Regional de Los Santos inició nueve investigaciones, luego que se diera a conocer sobre una posible contaminación en el río La Villa, supuestamente producida por porquerizas y otras empresas que vierten desechos en las riberas del río Estivaná.

Las investigaciones iniciaron el 29 de mayo de 2025, de las cuales ocho se abrieron de oficio por publicaciones en redes sociales e informes de la Policía Nacional y una por denuncia de un funcionario de Ministerio de Ambiente, donde la Fiscalía en conjunto con funcionarios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMELCF) han realizado diligencia de inspección ocular a una de las empresas y su alrededores, asistiendo a estas diligencias peritos de biología, química, planimetría y fotografía forense, con el fin de determinar si esta empresa está contaminando esta fuente hídrica.