El Niño ya comenzó y podría alcanzar niveles históricos a finales de año, advierte la NOAA

El fenómeno climático de El Niño ya está presente y podría fortalecerse significativamente durante los próximos meses, según informó este jueves la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica de Estados Unidos (NOAA).

De acuerdo con la agencia, las condiciones asociadas al fenómeno se desarrollaron durante las últimas semanas en el océano Pacífico ecuatorial, donde se han registrado temperaturas superficiales del mar por encima de los niveles habituales.

Los expertos estiman que existe un 63 % de probabilidad de que El Niño alcance una intensidad muy fuerte entre noviembre de 2026 y enero de 2027, lo que lo ubicaría entre los episodios más poderosos observados desde que comenzaron los registros en 1950.

El Niño es un fenómeno climático natural que altera los patrones de viento y precipitación a nivel global, generando impactos que pueden incluir sequías, lluvias intensas y cambios en las condiciones meteorológicas en distintas regiones del planeta.

Históricamente, los eventos más fuertes han estado asociados con sequías en zonas de la Amazonía, Indonesia y Australia, además de modificaciones en los monzones de India y variaciones en los regímenes de lluvia en áreas tropicales.

Los científicos también advierten que el calentamiento provocado por El Niño se suma a las altas temperaturas generadas por el cambio climático. Debido a ello, algunos especialistas consideran que 2027 podría convertirse en el año más cálido jamás registrado a nivel mundial.

La NOAA no es la única entidad que prevé un evento de gran magnitud. Expertos internacionales coinciden en que las probabilidades apuntan a un fenómeno de intensidad moderada a fuerte, con posibilidades de alcanzar niveles históricos durante los próximos meses.

Las proyecciones serán monitoreadas de cerca por los servicios meteorológicos de todo el mundo debido a los efectos que El Niño puede tener sobre la agricultura, los recursos hídricos, la seguridad alimentaria y las condiciones climáticas globales.